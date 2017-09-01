Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne battı: 16 kişi öldü

Myanmar'ın Arakan eyaletinde ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 16 kişi öldü.

Bangladeş basınında yer alan habere göre, Teknaf Emniyet Yetkilisi Muhammed Main Uddin Han, Arakan'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışanları taşıyan teknenin alabora olduğunu dile getirdi. Han, Bangladeş Sınır Muhafızlarının bu sabah teknedeki 15 kişinin nehir kıyısına vuran cansız bedenine ulaştığını belirtti. Bu 15 kişiden 4'ünün vurulmuş olabileceğini ifade eden Han, nehrin başka bir noktasında da alabora olan tekneden bir kişinin daha cesedine rastlandığını kaydetti. Son açıklamalara göre Naf Nehri'nde teknelerinin alabora olması sonucu ölen Arakanlı Müslümanların sayısı 39'a ulaştı. Myanmar-Bangladeş sınırındaki Naf Nehri, yıllardır uğradıkları zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların kaçış noktası. Arakanlı Müslümanlar nehirden geçerek Bangladeş'in Cox's Bazar kentine bağlı Teknaf'a ulaşmayı, oradan da Arakanlı mülteci kamplarının olduğu Cox's Bazar kent merkezine geçmeyi amaçlıyor. Myanmar ordusunun terörle mücadele gerekçesiyle Arakan eyaletinde devam eden saldırılarında son 1 haftada çok sayıda Arakanlı Müslüman sivil öldü. Saldırılarda 60'tan fazla köy hedef alınıp bu köylerden onlarcası yakılırken, on binlerce Arakanlı can güvenliği nedeniyle bölgeden kaçmaya çalışıyor. AA

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