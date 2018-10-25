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25 EKİM 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

'Arakanlılara yönelik soykırım devam ediyor'

25 Ekim 2018, Perşembe 01:15
Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, Myanmar'da Arakan Müslümanlarına karşı soykırımın devam ettiğini belirtti.

Darusman, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Arakanlıların soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4'üne maruz kaldığını ancak Myanmar hükümetinin Arakanlılara yönelik soykırımı inkar etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Darusman, ''Arakanlılara yönelik zulüm devam ediyor ve şu an bile Arakan'da kalan Rohingya toplumu en ciddi baskı ve kısıtlamalara maruz kalıyor. Son bir yılda hiçbir şey değişmedi. Soykırım devam ediyor.'' diye konuştu.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Darusman, ''Myanmar, cezasız kaldığı sürece şiddet döngüsünü tekrarlayacak.'' dedi.

BM İnsan Hakları Myanmar Özel Raportörü Yanghee Lee de Myanmar lideri Aung San Suu Çii döneminde ülkedeki demokrasi ve insan haklarının geçmişe göre çok farklı olacağını düşündüğünü ancak hiçbir değişiklik görmediğini belirtti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 720 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri de yerine getirmedi.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların gerekli güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

Etiketler: arakan
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