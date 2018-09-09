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Aralarında Tarım Bakanı da var: 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı

09 Eylül 2018, Pazar 13:07
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, “Aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in de bulunduğu 258 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini” söyledi.

Dibs, İsrailli bakanın da aralarında bulunduğu fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında gruplar haline Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydettiği açıklamasında ayrıca bin 250 turistin de İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti.

Öte yandan Dibs, İsrail polislerinin, Vakıflar İdaresi İmar Dairesi’ne bağlı bir görevliyi de Mescid-i Aksa’da çalışmalarını yürüttüğü esnada gözaltına aldığını belirtti.

İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, beraberindeki bir grup fanatik Yahudi ile birlikte 8 Temmuz’da da Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor.

İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor.

Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa, baskın, tahrik
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  • HÜSEYİN İLHAN

    9.9.2018 13:46:21

    İSRAİL devlet ve hükümeti ile bu fanatizme yol veriyor. Türkiyemizin idarecileri ise her sözlerinde FİLİSTİN ve DİNİ HASSASİYETLERDEN BAHSEDİYORLAR.Ancak bunu lafla yapıyorlar. İCRAAT İSTİYORUZ; 1-TC.İle İSRAİL arasındaki antlaşmayı iptal edin. 2-M.MARMARA ileilgili İST.7.ACM.KARARLARINI ACİLEN UCM'ne iletin.

Risale-i Nur Külliyatı

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