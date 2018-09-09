Aralarında Tarım Bakanı da var: 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’yı bastı

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’ya girdi.

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki 250’den fazla fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, “Aralarında İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in de bulunduğu 258 fanatik Yahudi, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa’nın güneybatı bölgesindeki Fas (El-Meğaribe) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini” söyledi. Dibs, İsrailli bakanın da aralarında bulunduğu fanatik Yahudilerin İsrail polisi korumasında gruplar haline Mescid-i Aksa’ya girdiğini kaydettiği açıklamasında ayrıca bin 250 turistin de İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif'e girdiğini kaydetti. Öte yandan Dibs, İsrail polislerinin, Vakıflar İdaresi İmar Dairesi’ne bağlı bir görevliyi de Mescid-i Aksa’da çalışmalarını yürüttüğü esnada gözaltına aldığını belirtti. İsrail hükümet koalisyonundaki Yahudi Evi Partisi’nden bakan olan Ariel, beraberindeki bir grup fanatik Yahudi ile birlikte 8 Temmuz’da da Harem-i Şerif’e baskın düzenlemişti. Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonraki seanslarda Mescid-i Aksa'ya giriyor. İsrail polisinin son dönemde Filistinlilere ve Harem-i Şerif görevlilerine yönelik uygulamalarını sertleştirdiği bir dönemde Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi dikkat çekiyor. Fanatik Yahudilerin Aksa’ya baskın düzenlemesi, bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbedeye dönüşmesine neden oluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. AA

Okunma Sayısı: 291

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.