Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

Arap Birliğinin, ABD’nin “Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planlarını” görüşmek üzere, bugün olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı açıklamada, Filistin’in talebi üzerine Kudüs konulu bir toplantı yapılacağını söyledi. Zeki, önceki gün Birliğin bugün temsilciler düzeyinde toplanacağı bilgisini vermişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yapmıştı. Arap Birliği Filistin Daimi Temsilciliği de “Kudüs” konulu bir toplantı yapılmasını istemişti. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, “ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması” tartışmalarına ilişkin, birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaptığı bildirildi. Abbas, Afrika Birliği, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsüne bu girişimin engellenmesi için yazı gönderdi. Abbas, yazısında “böyle bir kararın, barış sürecini baltalayacağını ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini” vurguladı.

Ürdün’den İsrail’e ‘Mescid-i Aksa’ notası

Ürdün resmi haber ajansı PETRA’nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden ihlallerini kınayarak, özellikle Radikal Yahudi yerleşimcilerin her gün İsrail polisinin koruması altında, Aksa’nın avlusuna provoke edecek şekilde girmesine dikkati çekti. Böylesi sorumsuz ve provokatör tavırların kabul edilemeyeceğini kaydeden Mumeni, İsrail’in, bu tür uygulamalarla, Doğu Kudüs’te işgalci bir güç olarak uluslararası hukuk ve insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Mumeni, İsrail’in bu davranışlarının, Müslümanların hassasiyetlerini zedelediğine ve dinlere ait tüm ibadet yerlerine saygı duyulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan uluslararası norm ve anlaşmaların ihlali olarak addedildiğine işaret ederek, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleriyle ilgili olarak İsrail Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiklerini aktardı.