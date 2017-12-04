"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

04 Aralık 2017, Pazartesi 14:45
Arap Birliğinin, ABD’nin “Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma planlarını” görüşmek üzere, bugün olağanüstü toplanacağı bildirildi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Husam Zeki, yaptığı açıklamada, Filistin’in talebi üzerine Kudüs konulu bir toplantı yapılacağını söyledi. Zeki, önceki gün Birliğin bugün temsilciler düzeyinde toplanacağı bilgisini vermişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT) Kudüs için acil toplanma çağrısı yapmıştı. Arap Birliği Filistin Daimi Temsilciliği de “Kudüs” konulu bir toplantı yapılmasını istemişti. Öte yandan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın, “ABD’nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması” tartışmalarına ilişkin, birçok ülkenin lideriyle ve uluslararası kuruluşla yazışmalar yaptığı bildirildi.  Abbas, Afrika Birliği, Arap Birliği, Bağlantısızlar Hareketi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Rusya ve ABD’den oluşan Ortadoğu Dörtlüsüne bu girişimin engellenmesi için yazı gönderdi. Abbas, yazısında “böyle bir kararın, barış sürecini baltalayacağını ve bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa sürükleyeceğini” vurguladı.

Ürdün’den İsrail’e ‘Mescid-i Aksa’ notası

Ürdün resmi haber ajansı PETRA’nın haberine göre, Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumeni, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden ihlallerini kınayarak, özellikle Radikal Yahudi yerleşimcilerin her gün İsrail polisinin koruması altında, Aksa’nın avlusuna provoke edecek şekilde girmesine dikkati çekti. Böylesi sorumsuz ve provokatör tavırların kabul edilemeyeceğini kaydeden Mumeni, İsrail’in, bu tür uygulamalarla, Doğu Kudüs’te işgalci bir güç olarak uluslararası hukuk ve insan hakları yükümlülüklerini ihlal ettiğini belirtti. Mumeni, İsrail’in bu davranışlarının, Müslümanların hassasiyetlerini zedelediğine ve dinlere ait tüm ibadet yerlerine saygı duyulmasının zorunlu olduğunu vurgulayan uluslararası norm ve anlaşmaların ihlali olarak addedildiğine işaret ederek, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlalleriyle ilgili olarak İsrail Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiklerini aktardı.

 

Etiketler: kudüs, arap birliği
Okunma Sayısı: 160
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    279. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Akaryakıt fiyatlarına müdahale edilmeli”

    15 Temmuz'da Doğan Medya Center'ın işgali davasında ara karar

    Bu dâvâ bir hukuk katliâmı

    Hüsmen Duran duâlarla

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’

    İddia edilen belgeleri savcılığa teslim ettiler: "Bunu yarına bekleyin arkadaşlar''

    Yemen'in eski Cumhurbaşkanı Salih öldürüldü

    Suriyelilere 13 tırlık insani yardım

    "Bu Mushafları görünce şoke oldum ve çok heyecanlandım''

    Arap Birliği ‘Kudüs’ için toplanacak

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?

    Türk Telekom'u işgal davasında istenen cezalar belli oldu

    Rusya ve YPG yan yana!

    "Hazreti Mevlana'nın Balkanlara en büyük etkisi İslam'ın yayılmasındadır"

    Şimdiye kadarki en büyük ABD - Güney Kore tatbikatı

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    Yeniden yükselişe geçti: Altının gramı ne kadar oldu?

    Hava Kuvvetlerinde operasyon: Gözaltı sayısı 64 oldu

    Artış devam ediyor: En büyük problem enflasyonda çift haneye devam!

    'Alıkonulduğu' iddiası hakkında Şefik'ten açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Halk hesap sormalı
    M. Said ZEKİ

    Hâkim ve savcılar cesur ve tarafsız olmak mecburiyetindedir - 2
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cevap bekleyen sualler
    Genel

    ‘İranlı kaçakçı alayınızı ele verirse yandaş hâkim de bulamazsınız’
    Faruk ÇAKIR

    Bakınız daha ne dertlerimiz varmış?
    Genel

    Kur’an’a sıkı sıkı sarılmalıyız
    Genel

    Sarraf soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli ile ilgili son durum?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hava Kuvvetlerinde operasyon: Gözaltı sayısı 64 oldu
    Genel

    Yurt genelindeki operasyonlar hakkında İçişleri Bakanlığı'dan açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.