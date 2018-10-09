Arap Birliğinden Avrupa’ya çağrı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa ülkelerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı malÎ sıkıntının giderilmesi çağrısında bulundu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Avrupa ülkelerine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) yaşadığı mali sıkıntının giderilmesi çağrısında bulundu. Arap Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Ebu Gayt, İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 3. Bölgesel Forumu’nda konuştu. AA’nın haberine göre; Arap Birliğinin Mısır’da 2019’da Arap-Avrupa ortak zirvesi düzenleme hazırlığı içinde olduğunu bilgisini paylaşan Ebu Gayt, bu toplantılarda Akdeniz’in her iki yakasını ilgilendiren konuları görüşmeyi umduklarını kaydetti. Filistin konusunun çözüme kavuşturulamayan meselelerin başında geldiğini hatırlatan Ebu Gayt, “Avrupalı ortaklarımızı, İsrail işgalini sonlandıracak ve başşehri Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasî çözüm sürecinin yeniden canlandırılması ve UNRWA’nın yaşadığı malî sıkıntının giderilmesi için çalışmaya çağırıyoruz.” ifadesini kullandı.

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Barış müzakerelerine dönülmeli

Ürdün Kralı 2. Abdullah, 1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması için Filistin-İsrail barış müzakerelerinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirtti.

Açıklamaya göre Kral Abdullah, “1967 sınırları dahilinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması sonucuna götürecek Filistin-İsrail barış sürecinin yeniden canlandırılmasının zorunluluğuna” vurgu yaptı. Kurulacak Filistin devletinin başşehrinin Doğu Kudüs olması gerektiğini ifade eden Kral Abdullah, Kudüs konusunun da iki devletli çözüm temelinde, nihaî statü meseleleri kapsamında çözülmesi gerektiğini dile getirdi.