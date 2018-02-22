"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Arap gençliği demokrasi istiyor

22 Şubat 2018, Perşembe
TASAM ve Al Jazeera Center iş birliğiyle Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen “ Arap Baharı ve Gelecek Senaryoları” seminerinde konuşan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, bölgedeki kaosa rağmen Arap dünyasında çok eğitimli bir gençlik olduğunu söyledi.

Oktav,  Arap dünyasında birlik ve beraberlik içinde olabilecek potansiyeli son derece yüksek bir Arap halkı olduğunu belirterek, “Bu, tam bağımsızlığı sağlayacak genç ve dinamik bir halk. Bu halkın kenetlenmesini engelleyen güçler bulunuyor. Bunlar terör örgütleri, uluslararası güçler olabilir. Bütün bunlar vücuttaki kanserli hücreler gibi toplumun bünyesine girmiş vaziyette, umarım bir an önce bu tümörler çıkacak ve o donanımlı pırıl pırıl Arap gençliği, bahar olarak tekrar Arap dünyasına dönecek.” dedi.

Etiketler: demokrasi, arap dünyası
Okunma Sayısı: 330
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • g@L!p

    22.2.2018 00:10:07

    Millet Mersin'e biz tersine...

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı

Demirel'e verilen brifing

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz

Darbeler Türkiye'yi dünyadan kopardı

Arakan’da yapılan soykırımdır

Şimdi de 'nükleer füze' gerilimi

Sadece 2 kişi ayrılabildi...

Dört gol, üç kırmızı kart: Gergin kupa derbisinde beraberlik

Güleçyüz: Aşağılık sözlerini aynen kendisine ve gazetesine iade ediyoruz

39 asker tutuklandı

Durum daha da kötüleşti: "Doğu Guta'ya tek bir konvoy dahi gönderemedik"

'AB üyeliğine hazır değiller'

Deniz Kuvvetleri Komutanının koruması tutuklandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda son durum?

Tüm uğraşlara rağmen yıkılamadı

Abbas'tan "iki devletli çözüm'' açıklaması

Türkiye ile imzalanan protokolleri feshetti

Forbes "En Zengin 100 Türk" listesini açıkladı

HSK bir yargı organı mı?

Rusya Suriye'de 200 yeni silah denemiş

En Çok Okunanlar

M. Latif SALİHOĞLU

Çamur atanlar
Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat yapamadı, AKP’ye yaptırılıyor
Genel

Afrin'den acı haber: 8 askerimiz şehit oldu; 13 askerimiz yaralandı
Genel

Demirel'e verilen brifing
Genel

Post 28 Şubat’ı yaşıyoruz
Armağan Bahtiyar

İnsanlık ağır yaralı... (Bir şeyler yapmalıyız.)
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Samsun’dan Nur’a plâket
Ülker Yılmaz CABA

Ders aldık mı?
Orhan GÜLER

“Yeni nesil”i kıskandık; biz de “toplantı” isteriz!

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.