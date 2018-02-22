Arap gençliği demokrasi istiyor

TASAM ve Al Jazeera Center iş birliğiyle Hilton İstanbul Bosphorus Otel’de gerçekleştirilen “ Arap Baharı ve Gelecek Senaryoları” seminerinde konuşan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Kıdemli Üyesi Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, bölgedeki kaosa rağmen Arap dünyasında çok eğitimli bir gençlik olduğunu söyledi.

Oktav, Arap dünyasında birlik ve beraberlik içinde olabilecek potansiyeli son derece yüksek bir Arap halkı olduğunu belirterek, “Bu, tam bağımsızlığı sağlayacak genç ve dinamik bir halk. Bu halkın kenetlenmesini engelleyen güçler bulunuyor. Bunlar terör örgütleri, uluslararası güçler olabilir. Bütün bunlar vücuttaki kanserli hücreler gibi toplumun bünyesine girmiş vaziyette, umarım bir an önce bu tümörler çıkacak ve o donanımlı pırıl pırıl Arap gençliği, bahar olarak tekrar Arap dünyasına dönecek.” dedi.

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