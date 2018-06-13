Arap koalisyonu Yemen'de geniş çaplı operasyon başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon Yemen'de Hudeyde vilayetini ele geçirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

Savaş gemilerinin de destek verdiği operasyonda, çatışmalar Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanı ve çevresinde yoğunlaştı. Hudeyde limanı Yemen'e ulaşan insani yardımların temel giriş noktası konumunda. Birleşmiş Milletler, limanı hedef alan çatışmaların ülkedeki insani dramı derinleştireceği uyarısında bulundu.

Uzmanlar, operasyonu 2015 yılından beri Suudi Arabistan'da sürgünde olan Yemen Devlet Başkanı Mansur Hadi'yi yeniden iktidara geri getirmek için Husilere karşı başlatılan en büyük saldırı olarak nitelendiriyor. Operasyonu düzenleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon bünyesinde Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Ürdün, Sudan, Kuveyt, Mısır ve Fas yer alıyor.

Yemen'de ne olmuştu?

Ülke yönetiminde daha fazla söz sahibi olmak isteyen Şii Husiler, Yemen'i 6 bölgeye ayırmayı öngören anayasa tasarısını reddederek, kendilerine daha fazla söz hakkı doğruacak olan iki bölgeli yapıya geçiş çağrısı yapmış ardından hükümete karşı silahlı isyan başlatmıştı.

2014'ün son aylarında Husilerin ayaklanması hızla büyümüş ve başkent Sana'ya kadar ulaşmıştı.

Devlet Başkanı Hadi'yi 'Batı yanlısı Amerikan piyonu' olmakla suçlayarak görevden aldıklarını ilan eden Husiler, parlamentoyu da feshedip bir 'Devrim Komitesi' kurmuştu. Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği üyeleri dahil çok sayıda ülke Yemen'in başkenti Sana'daki büyükelçiliklerini kapatmıştı.

Husi hükümeti uluslararası alanda henüz tanınmadı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne göre ülkenin meşru hükümeti Abdurabbu Mansur Hadi yönetimi.