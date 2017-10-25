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Arap köyü Arakib, İsrail tarafıdan 120. kez yıkıldı

25 Ekim 2017, Çarşamba 13:07
İsrail askerleri, ülkenin güneyindeki Necef (Negev) Çölü'nde bulunan Filistinlilerin yaşadığı El-Arakib köyündeki evleri 120'nci kez yıktı.

Arakib'i Savunma Komitesi üyesi Aziz et-Turi, yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah köye baskın düzenlediğini ve "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla Filistinlilere ait bütün evleri buldozerle yıktığını söyledi.

İsrail'in Arakib köyünde Temmuz 2010'dan bu yana 120'nci defa yıkım yaptığını belirten Turi, "Burada yaşamak için mücadelemize devam edceğiz. Ne kadar sık aralıklarla evlerimizi yıkarlarla yıksınlar inşallah direnme irademizi kıramayacaklar. Biz bu toprakların sahibiyiz." dedi.

Arakib köyünde, İsrail vatandaşı 87 Filistinli yaşıyor. İsrail yönetimi, köyün yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kurulmasından çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor. İsrail en son 3 Ekim'de Arakib köyünde yıkım yapmıştı.

İsrail Necef Çölü'nün büyük bölümüne el koydu

Necef bölgesindeki köylere elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail şimdiye kadar, 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koydu.

AA

Etiketler: israil, arakib
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