'Arap Mirası Daimi Başkenti' ilan edildi

Arap Birliğinin Kahire'deki merkez binasında düzenlenen etkinlikte, Kudüs'ün "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak kabul edildiği açıklandı.

Kudüs, Arap Birliği tarafından "Arap Mirası Daimi Başkenti" olarak ilan edildi. Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Arap Birliğince Mısır'ın başkenti Kahire'deki merkez binasında "Arap Mirası Günü" dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi. Başkanlık ettiği üst düzey Filistin heyetiyle etkinliğe katılan Kudüs Mirası İhya ve İslami Araştırmalar Kurumu Başkanı Halil Karrace er-Rifai, programda yaptığı açıklamada, Arap Birliğinin, Kudüs'ün Arap Mirası Daimi Başkenti olarak kabul edilmesine ve 2019 yılında düzenlenecek Arap Mirası Günü'nün Kudüs mirasına tahsis edilmesine karar verdiğini duyurdu. Türkiye ve Arap dünyası birleşmeli Allah da, tarih de, nesiller de affetmez AA

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