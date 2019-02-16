Arnavut eylemciler erken seçim istiyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümetin istifasını isteyen binlerce kişi, erken seçim talebiyle sokaklara indi.

Ana muhalefetteki Demokratik Partisi'nin (PD) liderliğinde düzenlenen eylemde, Başbakan Edi Rama'nın ofisinin bulunduğu hükümet binasına girmek isteyen bazı göstericiler polisle karşı karşıya geldi. Molotof kokteyli fırlatan ve binanın kapı ve pencerelerini kıran eylemcilere güvenlik güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemin organizatörlerinden Demokratik Parti lideri Lulzim Basha, Arnavutluk'un derin ekonomik ve siyasi kriz içinde olduğunu savundu. Euronews Türkçe

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