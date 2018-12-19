Art niyetli tartışmalar hakkında Diyanet'ten açıklama: 'Temel kabullere açıkça aykırıdır'

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kur'an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah'ın kelamıdır. Allah'ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır." dedi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığından, Kur'an-ı Kerim'in lafız ve manasıyla Allah'ın kelamı olduğu vurgulanarak, aksi yöndeki "şaz (ayrık ve kural dışı) görüşlerin", hiçbir İslam mezhebi tarafından kabul edilmediği bildirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunca yapılan açıklamada, son günlerde Kur'an-ı Kerim'in mahiyeti ve burada yer alan kıssaların gerçekliği konusunda kamuoyunda tartışmalara yol açan birtakım iddiaların gündeme geldiği belirtildi.

Kur'an'ın, sadece manasının bir öz olarak Hz. Peygamber'e -Aleyhissalatu Vesselam- indirildiği, onun da bunu kendi kültürünün kelimeleriyle söze dönüştürdüğü ve Kur'an kıssalarının tarihsel gerçekliğinin bulunmadığı, sadece bazı mesajların verilmesi için kurgulanmış anlatımlar olduğu iddiasının gündeme getirildiği hatırlatılan açıklamada "Bu iddialar hem bizzat Kur'an-ı Kerim'in kendi ifadelerine hem onu insanlığa duyuran Hz. Peygamber'in (asm) açıklamalarına hem de tarih boyunca benimsenen İslam ilim geleneğindeki temel kabullere açık bir aykırılık taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Birçok ayetin onun hem manası hem de lafzıyla Allah'a ait olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından indirildiğine ve sözlerin Arapça olarak belirlendiğine yönelik ayetler hatırlatıldı.

Kur'an-ın gerek indiriliş keyfiyeti gerekse indirildiği lafız örgüsüyle ilgili bu doğrultuda pek çok ayet ve hadis bulunduğu anımsatılarak, İslam ilim geleneğinin temel kabulleri doğrultusunda Müslümanların da tarih boyunca böyle inandığı vurgulandı.

"Kur'an hem lafız hem de mana olarak Allah tarafından indirildi"

Açıklamada, "Kur'an'ın sadece mana olarak nazil olduğu, lafzının ise Hz. Muhammed'e ait olduğu şeklindeki bu şaz (ayrık, kural dışı, müstesna) görüş, hiçbir İslam mezhebi tarafından kabul edilmemiştir. Bu görüşlerin bazı kitaplarda yer alması bunların benimsendiği anlamına gelmez. Nitekim İmam Maturidi, bu şaz görüşü 'Te'vilatü'l Kur'an' adlı tefsirinde eleştirmiş, reddetmiş ve Kur'an'ın hem lafız hem de mana olarak Allah tarafından Cebrail vasıtasıyla Hz. Muhammed'e indirildiğini net bir şekilde ifade etmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak ortak sorumluluk"

Kur'an kıssalarının gerçekliği olmayan kurgusal anlatılardan ibaret olduğu iddiasının ise bizzat Kur'an'ın kendi ifadelerine ters düştüğüne işaret edilerek, Kur'an-ı Kerim'de yer alan kıssalar için 'öncekilerin masalları/uydurmaları' nitelendirmesinin, birçok ayette reddedildiği, anlatılanların "gerçek ve yaşanmış olduğu" vurgusunun yapıldığı ifade edildi.

Din İşleri Yüksek Kurulunun açıklamasında, şunlar kaydedildi:

"Kur'an'ın bu apaçık beyanları da gösteriyor ki Kur'an-ı Kerim hem lafzıyla hem de manasıyla Yüce Allah'ın katındandır ve her şeyiyle ona aittir. Anlatılan kıssalar da gerçekten yaşanmış olaylara aittir ve gayb haberleri olarak vahyedilmiştir. Sonuç olarak Kur'an-ı Kerim, lafız ve manasıyla Allah'ın kelamıdır. Allah'ın koruması ile tek harfi bile değişmeden günümüze kadar gelmiştir ve kıyamete kadar da baki kalacaktır. Nitekim geçmişten günümüze dünyanın her tarafındaki mushafların hiçbirinde herhangi bir farklılığın olmaması da bu hakikatin ve mucizenin en somut göstergesidir. Hz. Peygamber'den (asm) bu tarafa mucizevi bir şekilde Müslümanların zihninde yer etmiş olan Kur'an'ı Kerim'in lafız ve manasıyla Allah'ın kelamı olduğu hususunda tereddüt uyandırabilecek söylemlerden uzak durmak bütün Müslümanların ortak sorumluluğudur."

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