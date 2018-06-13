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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

"Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok''

13 Haziran 2018, Çarşamba 20:00
Singapur'da Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la tarihi zirvede buluştuktan sonra ABD'ye dönüşünün ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklamalar yaptı.

Trump, "Artık Kuzey Kore'den gelen bir nükleer tehdit yok. Kim Jong-un'la bir araya gelmek ilginç ve oldukça olumlu bir deneyimdi. Kuzey Kore'nin gelecekte büyük bir potansiyeli var!" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanlığı görevine gelmeden önce herkesin Kuzey Kore ile savaşa girileceğini düşündüğünü belirten Trump, "Eski Başkan (Barack) Obama Kuzey Kore'nin bizim en büyük problemimiz olduğunu söylüyordu. Artık öyle değil, rahat bir şekilde uyuyabilirsiniz." paylaşımında bulundu.

ABD Başkanı Trump ve Kuzey Kore lideri Kim dün Singapur'da bir araya gelmişti. Tarihi zirvede taraflar, Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılması, ABD ve Kuzey Kore arasında yeni ilişkiler kurulması, yarımadada barışın sağlanması konusunda bir dizi taahhüdü içeren ortak bir açıklamaya imza atmıştı.

AA

Etiketler: abd, trump, kuzey kore
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