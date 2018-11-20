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21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Artık Pakistan’a da para yok

20 Kasım 2018, Salı 17:00
ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’a artık ödeme yapmayacaklarını belirtti.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda Pakistan’ı hedef aldı. “Pakistan’a artık milyarlarca dolar ödeme yapmayacağız çünkü paramızı alıp bizim için hiçbir şey yapmıyorlar.” değerlendirmesinde bulunan Trump, bu duruma, ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın (CIA) Usame bin Ladin’i Pakistan’da yakalamasını örnek gösterdi. Trump, “Elbette ki Usame bin Ladin’i çok daha önce yakalamamız gerekirdi. Dünya Ticaret Merkezi saldırısı öncesinde bu konudan kitabımda bahsettim. (Bill) Clinton şansını kaçırdı. Pakistan’a milyarlarca dolar ödeme yaptık, bize (bin Ladin’in) orada yaşadığını bile söylemediler. Ahmaklar.” ifadesini kullandı. ABD Başkanı ayrıca bundan sonra ülkesinin “karşılık almadan vermeyeceğini” de kaydetti.

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Trump’a yine yargı freni 

ABD’de Başkan Donald Trump’ın ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi federal mahkeme tarafından engellendi. San Francisco’daki Bölge Mahkemesi Yargıcı Jon Tigar, sivil toplum kuruluşlarının iddialarını dinledikten sonra Trump’ın ABD’ye yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica başvurularının reddedilmesini öngören Başkanlık Bildirgesi için geçici men kararı aldı. Trump’ın ‘yalnızca ABD’ye resmi kontrol noktalarından gerekli belgelerle gelenlerin iltica başvurusunda bulunabileceğini’ söylediğini hatırlatan Yargıç Tigar,  1965 Göç ve Vatandaşlık Yasası’nın, ABD’ye varan herhangi bir yabancının iltica başvurusunda bulunabileceğini yazdığını belirtti ve “Başkanın yetkisi ne kadar geniş olursa olsun, bu ona göçmenlik yasasını değiştriebilme gücünü vermez” dedi.

AA

Etiketler: trump
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