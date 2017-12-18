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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

"Artık Trump sonrasını düşünmemiz lazım"

18 Aralık 2017, Pazartesi 21:52
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aksünger, ABD Başkanı Trump'ın ülkesinde siyasi açıdan sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirterek, "Artık Trump sonrasını düşünmemiz lazım." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinde siyasi açıdan sıkıntılı bir dönem geçirdiğini belirterek, "Artık Trump sonrasını düşünmemiz lazım. Trump giderse ki siyasette bir senelik ömrü var gibi görülüyor, arkasından gelecek adam katı milliyetçi Başkan Yardımcısı Mike Pence olacak. Pence'in gelmesi demek, tüm dünya Müslümanları açısından Trump'ı aratacak kararların alınması demektir." dedi.

Aksünger, Trump'ın son dönemde başta Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımak üzere siyaseten aldığı kararları değerlendirdi.

Fosil yakıt lobisince desteklenen Trump'ın göreve geldiğinde yaptığı ilk işlerden birinin, küresel ısınmanın ciddi boyutlara ulaştığı bir dönemde, ülkesini Paris İklim Zirvesi'nden çıkarmak olduğunu hatırlatan Aksünger, Trump'un seçildiği dönemde ABD'de seçime katılımın yüzde 57 oranında olduğuna dikkati çekti.

ABD'de seçimlerde partilerin bir aday gösterdiğini, seçim olduktan sonra yönetime çok fazla bir etkilerinin olmadığını anlatan Aksünger, bir süre önce ABD'de bulunduğunu, Trump'ın ülkesinde siyasi açıdan zor bir dönem yaşadığını gördüğünü kaydetti.

Trump'un Kudüs kararında, geçirdiği bu zor dönemin etkisinin olduğunu belirten Aksünger, ABD'de bugüne kadar başkan çekildiğinde, görevin başkan yardımcısına verildiğini anımsattı. Aksünger, şunları ifade etti:

"Trump, ABD'de siyasi açıdan sıkıntılı bir dönem geçiriyor. Artık Trump sonrasını da düşünmemiz lazım. Cumhuriyetçilerin en güçlü adamı şu anda senatör John McCain ama bu isim Trump gidince gelmeyecek. İşte burada bir tehlike var. Trump giderse ki siyasette bir senelik ömrü var gibi görülüyor, arkasından gelecek adam katı milliyetçi Başkan Yardımcısı Mike Pence olacak. Pence'in gelmesi demek, tüm dünya Müslümanları açısından Trump'ı aratacak kararların alınması demektir. Pence'in Müslüman karşıtlığını herkes biliyor. Bu, dünyayı daha da gerecektir. Bir bahtsızlık yaşadık, ne dediği belli olmayan, garip garip şeyler yapan Trump gibi bir adam geldi. Türkiye'nin lobi faaliyetleriyle, uluslararası toplumla ortak hareket ederek buna hazırlıklı olması gerekiyor."

"Trump'tan sonrası hayırlı gözükmüyor"

"Bugün Amerika'da makul, mantıklı, evrensel düşünen insanların 'Trump giderse' diye bir korkusu var. Mike Pence bundan daha kötü bir adam. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak gibi bir durum var ortada." diyen Aksünger, Türkiye'nin şimdiden buna göre bir pozisyon alması gerektiğini ifade etti.

Trump'ı izlediği katı politikalardan döndürecek bir baskının yükseltilmesi gerektiğine işaret eden Aksünger, "Trump'tan sonrası pek hayırlı gözükmüyor. Dikkatli olmak lazım." diye konuştu.

Aksünger, ABD Başkanı Barack Obama görevi bıraktığında "Dünya Obama'yı çok arar." dediğini belirterek, o dönemde İran'a ambargonun yumuşatıldığını, daha dengeli bir politika izlenmeye çalışıldığını söyledi.

AA

Etiketler: abd, trump, aksünger
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