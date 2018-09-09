Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 200 kişi, ülkede son dönemde artan İslamofobik ve ırkçı saldırıları protesto etmek için gösteri düzenledi.

Belçika İslamofobi ile Mücadele Derneği (CCIB) tarafından Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Adalet Sarayı önünde düzenlenen gösteriye bazı siyasiler ve çok sayıda aktivist katıldı. "Artık yeter" sloganıyla bir araya gelen göstericiler, "Sessiz kalmak çözüm değil", "Nefret söylemine hayır", "Irkçılığı durdurun" yazılı pankart ve dövizlerle tepkilerini ortaya koydu. Gösteride okunan bildiride, son dönemde ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayanların isimleri sayılarak "Yanlış zamanda yanlış yerde olmayan insanlar, nefret dolu insanların saldırılarına uğradı. Bunca saldırıdan sonra hükümetin sessiz kalması ya da hatalı söylemlerde bulunması kabul edilemez." denildi. Irkçı saldırıya uğrayanlar anılmasının ardından gösteri sona erdirildi. AA

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