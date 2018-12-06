Asgari ücret komisyonunda konuşan asgari ücretli Görmez: Borcu borçla çeviriyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki toplantıya, ilk kez asgari bir ücretle geçinen işçi de katıldı. Asgari ücretli Gülden Görmez, Türk-İş heyetinde yer aldı.

İşçi, işveren ve kamu temsilcileri, 1 Ocak’ta yürürlüğe girecek yeni asgari ücreti görüşmek üzere bugün Ankara’da toplandı. İşçi konfederasyonları, asgari ücretin 2 bin TL’nin üzerinde belirlenmesini talep ediyor.

7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret halen 1603 TL…

Bakan Selçuk konuşmasında, ‘sürdürülebilir, kalkınmayı tesis edecek şekilde alt sınırı daha ideal’ bir hale getirmek istediklerini söyledi. Selçuk “Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın da dile getirdiği gibi 2019’da en önemli önceliklerimizden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücretin ekonomi konjonktürle uygun bir şekilde tespit edilmesi olacak. Üretimde verimliliğin artırılması da kuşkusuz bu sosyal diyaloğun güçlendirilmesine bağlı” dedi.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise yaptığı açıklamada, “AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir” eleştirisinde bulundu.

ATALAY: PATRON AĞIRLIKLI BİR MECLİS VAR

Öte yandan Türk İş Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

Ülkede patron ağırlıklı bir Meclisin, sermaye ağırlıklı bir yapının olduğunu söyleyen Atalay, “Biz asgari ücretli, emekli, işçi, çiftçi, işsiz bu ülkenin yüzde 70’yiz. Maalesef meclisteki 600 kişilik yapı bundan oluşuyor. Her sıkıntıda nefes kredisi, her sıkıntıda rahatlatma kredisi herkese var. İşte bizim de bir talebimiz oldu. Ben 20 bin lira söylemedim ki, söylediğimiz 2 bin lira. Özellikle geçmişte işveren temsilcileri bununla ilgili konuşmamaya gayret ederlerdi, bu sene işveren temsilcileri bunun çok kötü olduğunu, çok fazla olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir yapının içerisinde ‘biz bunları simitle, çayla çalıştıralım’ düşüncesinde işverenler var. Bu görüş kör bir görüş. Kamuoyunda 2 bin lira oturdu. Benim anladığım bu. Kamuoyunun asgari ücrete bu kadar sahip çıktığını ben görmedim. Bizim kırmızı çizgimiz, önce bir enflasyonu görelim. Ona göre hareket edelim” açıklamasında bulundu.

Türk-İş Başkanı Atalay (ortada) ve heyette yer alan Gülden Görmez basın toplantısı düzenledi.

GÖRMEZ: BORCU BORÇLA ÇEVİRİYORUZ

Asgari ücret komisyonu toplantısına Türk-İş heyetiyle katılan Gülden Görmez ise “Asgari ücretliler ilerleyemiyor, bu maaşla olmuyor. Biz istiyoruz ki insanca yaşayabilelim” dedi. Yalova Üniversitesi’nde özel güvenlik olarak asgari ücretle çalıştığını söyleyen Görmez, çocuğunun birinin üniversite de okuduğunu bir diğerinin ise lise 2’den ayrıldığını belirtti. Görmez yaşam şartlarını ve beklentilerini şöyle anlattı, “Oğlumuza formasını aldım ama hırkasını alamadım. ‘Onu da bir ay sonra alırız’ demiştim. Okul yönetimi ‘prosedür gereği, o forma giyilmek zorunda’ diyerek sürekli oğlumu uyardığı için, oğlum da gurur meselesi yaptı bir daha gitmedi. Bunu bütün asgari ücretlilerin yaşadığına inanıyorum. 2 tane kredi kartım var. Şu an ikisi de dolu.

Mesela bir maaş yattı. ‘Eksi hesap’ta olduğum için direkt oraya kesiliyor. Tekrar onu kullanmak zorunda kalıyorum. Arada çok sıkıştım kredi çektim. Mecburum çünkü, dönmüyor, yoksa icralık olacağız. Bu sefer kredi taksiti eklendi üstüne. Yani biz aslında borcu borçla kapatıyoruz ama sadece o ayı kurtarmış oluyorsunuz. Onun dışından bütün bir yıl borçlu olarak yaşıyorsunuz. Bunun için de ne istediğinizi yiyebiliyorsunuz ne de istediğinizi giyebiliyorsunuz. Sosyal hayatımız yok. Çünkü sosyal hayat demek para harcamak demek. Yok gidemiyorsunuz.”