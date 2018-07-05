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5 TEMMUZ 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Aşırı Yayudi milletvekilinden dikkat çeken deprem yorumu

05 Temmuz 2018, Perşembe 12:24
Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) partisi milletvekili Yinon Azoulay, dün İsrail'in kuzeyinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin Yahudilikte yapılmak istenen reformlar nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Ultra-Ortodoks (Haredi) partisi Şas (Doğulu Tevrat Muhafızları) milletvekili Yinon Azoulay, dün İsrail'in kuzeyinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin Yahudilikte yapılmak istenen bazı reform önerileri nedeniyle meydana gelmiş olabileceği imasında bulundu.

İsrail Meclisi'nin dünkü oturumuna Burak (Ağlama) Duvarı'na yapılması planlanan kadın ve erkek Yahudilerin bir arada ayin yapabileceği bir alan oluşturulması önerisine yönelik tartışmalar damgasını vurdu.

Oturumda söz alan Şas partisi milletvekili Azoulay, Burak (Ağlama) Duvarı'nda kadın ve erkeklerin bir arada ayin yapabilecekleri bir alan oluşturulmasına karşı olduğunu dile getirdi.

Ortak ayin alanı oluşturulması önerisini dile getirenleri "Yahudi olmamakla" itham eden Azoulay, "Bugün bir deprem olduğunu duyduk. Belki de bu deprem buradaki birinin bizim kutsalımıza zarar vermek istemesi nedeniyle meydana gelmiş olabilir." ifadelerini kullanarak depremin Yahudilikte yapılmak istenen reform önerileri nedeniyle meydana gelmiş olabileceği imasında bulundu.

İsrail'in kuzeyinde dün 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde herhangi bir yıkım ve can kaybı yaşanmamıştı.

Burak (Ağlama) Duvarı'nda ortak ayin alanı oluşturulması önerisi Ocak 2016'da da gündeme gelmiş, Haredi partilerinin baskısı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu öneriyi geçen yıl askıya almıştı. Ancak Netanyahu geçen pazar günü yapılan olağan kabine toplantısında konuyu yeniden gündeme getirmişti.

 

AA

Etiketler: İsrail, Yayudi, deprem, Tevrat
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