İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hameed Opelayeru, "İİT, yalnızca Müslümanların sorunlarıyla değil küresel sorunlara da çözümler sunan bir kurum." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hameed Opelayeru, "İİT, yalnızca Müslümanların sorunlarıyla değil küresel sorunlara da çözümler sunan bir kurum. Çatışma farklılıklara karşı hoşgörüsüzlükten kaynaklanır. Bizler de buna çözüm bulmak ve arabuluculuk rolünü üstlenmek için İstanbul’da ikinci kez geniş katılımlı bir konferans düzenlemekteyiz." diye konuştu.

"Aşırılıktan kurtulmanın en keskin yolu gençlere yatırım"

Ülkesi Nijerya’daki Boko Haram terörüne ve çatışma çözümlemeye değinen Büyükelçi Opelayeru, şöyle konuştu:

"Arabuculuk konusunda Nijerya'da büyük ölçüde fırsat eksikliği, haklarından yoksun bırakılma ve sosyal desteğin bulunmaması nedeniyle gençleri gruplarına dahil etmede şaşırtıcı derecede başarılı olan Boko Haram'ı ele alın. Bu hususta, aşırılıktan kurtulmanın en keskin yolu gençlere yatırımdır. Bu söylendiği gibi çok kolay bir vazife değildir. Bu bağlamda İİT'nin kriz bölgelerinde gençleri topluma kazandıran faaliyetleri hız kazanmıştır."