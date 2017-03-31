Askeri birlikleri Rus ordusuna katıldı

Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın bazı askeri birliklerinin Rusya ordusuna katılmasını öngören anlaşma imzalandı.

Anlaşmayı Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Güney Osetya adına Orgeneral İbragim Gassayev Moskova'da imzaladı. Şoygu burada yaptığı açıklamada, söz konusu anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın güçlenmesine katkı sağlayacağını savunarak, "Bu anlaşma çatışmaların yeniden başlaması ve 2008 yılındaki olayların tekrarlanması fikrini ortadan kaldırıyor." dedi. Gassayev de anlaşmayla Güney Osetya'nın savunma ve güvenliğini ciddi olarak güçlendirdiklerini belirterek, yardımlarından ötürü Rusya'ya teşekkür etti. AA

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