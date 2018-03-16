"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Astana'da gündem yeniden Suriye

16 Mart 2018, Cuma 10:10
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısı başladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, toplantının açılışında, Astana sürecinde şimdiye kadar 8 toplantı gerçekleştirildiğini hatırlatarak, bu sürecin Suriye'de ateşkesin büyük ölçüde sağlanmasına katkıda bulunduğu söyledi.

Abdrahmanov, alıkonulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimlik tespiti ve cenazelerin teslim edilmesi konuları için oluşturulan çalışma grubunun dünkü ilk görüşmesinin büyük önem arz ettiğini belirterek, bunun çatışan taraflar arasındaki güveni artıracağına inandıklarını aktardı.

Astana sürecinin Cenevre'de Birleşmiş Milletler gözetimindeki görüşmelere katkı sağladığını dile getiren Abdrahmanov, Suriye'de bazı bölgelerde gerginliğin arttığına işaret etti. Abdrahmanov, Rusya ve ABD'yi yapıcı diyalog sürecini başlatmaya çağırdı.

Soçi'de 29-30 Ocak'ta yapılan Ulusal Diyalog Kongresi'nden çıkan sonuçları desteklediklerini, kongrede kararlaştırılan anayasa komitesi kurulmasının, Suriye'nin gelecekteki anayasal düzeninin temelini oluşturacağını vurgulayan Abdrahmanov, toplantıda Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarının bir yıllık iş birliğinin sonuçlarını ve gelecek dönemde atılacak adımları değerlendireceklerini söyledi.

Eminim ki tarihin doğru tarafındayız"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Astana sürecinin krizin çözümüne yönelik önemli katkı sağladığını dile getirerek, gerginliği azaltma bölgeleri kurulması, insani mayın temizliği, alıkoyulanların serbest bırakılması için kurulan çalışma grubu, insani yardım sağlanması, Soçi'de tüm Suriyeli tarafların katılımıyla kongre düzenlenmesinin bu çerçevede değerlendirilebileceğini vurguladı.

Lavrov, Astana sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza etmeyi temel aldığını, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararı ve Soçi Ulusal Diyalog Kongresi kararları çerçevesinde faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'ye seslenerek, "Suriye'de rejimin değiştirilmesi, farklı dış aktörler kontrolünde küçük beyliklerin kurulması gibi bazı niyetler var. Fakat bu yaklaşım Astana çalışmalarına aykırı. Eminim ki tarihin doğru tarafındayız." diye konuştu.

"ABD başkanlığındaki koalisyonun ismi ne olursa olsun Nusra cephesi ve diğer terörist gruplarla güçlü mücadeleye artık başlayacaklarını" belirten Lavrov, ABD ile bu konuyu sık sık görüştüklerini, "Yapıcı ve ılımlı muhaliflerle Nusra gibi teröristler arasında ayrım yapılmasının tamamlanması gerektiğini" dile getirdi.

Lavrov'un konuşmasının ardından üçlü bakanlar toplantısı basına kapalı olarak başladı.

Rixos Otel'deki açılışta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de yer aldı.

Toplantının ardından, 3 bakanın ortak basın açıklaması yapması, dün 3 garantör ülke heyetlerinin teknik toplantılarda hazırladığı sonuç bildirisinin de okunması planlanıyor.

Çavuşoğlu'nun Kazak mevkidaşı ile ikili görüşmesi, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Astana'daki Dışişleri bakanları toplantısında Astana sürecindeki 1 yıllık iş birliğinin sonuçlarının değerlendirilmesi, krizin çözümü için atılacak adımların belirlenmesi amaçlanıyor.

Toplantı ayrıca 4 Nisan'da İstanbul'da yapılacak Suriye konulu liderler zirvesine de hazırlık niteliği taşıyor.

AA

Etiketler: kazakistan, astana
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Zeytin Dalı Harekatı'nda 2 köy ve stratejik 2 tepe daha ele geçirildi

    Galatasaray, galibiyet hasretini sonlandırmak için ter dökecek

    Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon

    2009 Polis Koleji Sınavı ile ilgili çok sayıda yakalama kararı

    Astana'da gündem yeniden Suriye

    İstanbul merkezli 28 ilde hakim ve savci adaylarina operasyon

    İran Havacılık Kurumu: Şu ana kadar ulaşılmadı

    Dışişleri Bakanlığı'ndan AP'nin 'Zeytin Dalı' kararına ilişkin açıklama

    ABD askerlerini taşıyan helikopter Irak'ta düştü

    Suriye politikamız nasıl değişti?

    AB fonları Suriyelilere harcansın

    “Ben siyasette bulunduğum sürece ticaret yapmana müsaade etmem”

    Medresetüzzehra: “San’at, marifet ve ittifak”

    Hollanda'dan dünyaya 'Suriye' mesajı...

    Şeker pancarı kotasında değişiklik

    ''Menbiç'e bazı sevkiyatlar yaptık"

    Güney Afrikalı Bakandan 'İsrail Irkçılık Haftası'nda Filistin'e destek

    "Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır''

    ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nden ''Çiftlik Bank'' açıklaması

    Erdoğan - Merkel görüşmesinin detayları

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Güncelleme değil, tecdid
    İslam YAŞAR

    “Ben siyasette bulunduğum sürece ticaret yapmana müsaade etmem”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Harp belâsı ve ordu
    Genel

    İstanbul merkezli 28 ilde hakim ve savci adaylarina operasyon
    Abdil YILDIRIM

    Zaman ahir zaman olsa da…
    Şemseddin ÇAKIR

    Dünyevîleşme
    Faruk ÇAKIR

    Suriye bu hale nasıl düştü?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Duâ ve müsbet bakış
    Risale-i Nur'dan

    Müslümanlar, İslâma sarıldıkça ilerlediler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.