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Asya’nın bahtının anahtarı dayanışma

02 Aralık 2018, Pazar 17:02
APA’nın 11. Genel Kurulu İstanbul Deklarasyonu’nda barışın, güvenliğin, istikrarın ve kalkınmanın karşılıklı anlayış, diyalog, işbirliği ve dayanışmayla tesis edilebileceği vurgulandı.

Türkiye’nin dönem başkanı olduğu Asya Parlamenterler Asamblesi’nin (APA) 11. Genel Kurulu sona erdi. APA 11. Genel Kurulu, TBMM ev sahipliğinde Hilton Bomonti Hotel’de 29 Kasım’da TBMM Başkanı ve APA Başkanı Binali Yıldırım’ın da katıldığı açılış töreniyle başladı. Üye ülkelerin parlamenterleri, 3 gün boyunca “Asya’da Ekonomik Refahın Desteklenmesi” genel başlığı altındaki oturumlarda görüşlerini dile getirdi. APA kapanış oturumunda, Siyasî Daimî Komite, Sosyal ve Kültürel Daimî Komite, Barış ve Güvenlik Daimî Komitesi ile Ekonomik ve Sürdürülebilir Kalkınma Daimi Komitesi toplantı raporlarını sundu. Genel Kurul sonunda açıklanan İstanbul Deklarasyonu’nda, Asya’nın pek çok bölgesinde devam eden zorluk ve çatışmalardan kaygı duyulduğu ifade edilerek, barışın, güvenliğin, istikrarın ve kalkınmanın karşılıklı anlayış, diyalog, işbirliği ve dayanışmayla tesis edilebileceği vurgulandı.

 

Barışın tesis edilmesi için uluslar arası çaba gerekli 

Bölgesel bağlantılılık projelerinin, bütün Asya halklarının çıkarına olduğunun ve Asya halklarının tamamını birbirine bağlayacağının altı çizilerek, hakikî bir iktisadî uyumluluğun Asya devletleri arasında oluşturulmasıyla ülkeler arası bağlılığın gerçekleşeceğine ve herkes için ekonomik ve sosyal refahın oluşacağına işaret edildi. APA coğrafyası içerisinde iktisadî büyümenin ve ticari genişlemenin, siyasî kazanımların devamlılığı için tek yönlü yaptırımların kabul edilemez olduğu ve bunların olumsuz etkilere yol açtığı belirtildi. İsrail’in Filistin’de insan haklarını ihlâl ettiği, uluslararası hukuk ihlâllerinin devam ettiğinin altı çizilerek, bölgede daimi ve adil bir barışın tesis edilmesi için uluslar arası çaba gerektiğine işaret edildi.

Arakanlı mültecilere uluslar arası yardımların arttırılarak devam etmesi ve Yemen’e insanî yardım çağrısında bulunuldu. Deklarasyonda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi de kınanarak, “Bu tarz vahim suçların tekrar etmemesi için ilgili tarafların gerekli adımları atması ve suçluların bir an önce adalete teslim edilmesi için çağrımızı yineliyoruz” denildi. 

AA

Etiketler: Asya, ekonomi, siyaset, barış, Türkiye
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