'Asya Parlamentosu' kurmayı hedefliyoruz'

Asya Parlamenterler Asamblesi Genel Sekreteri Mecidi, APA'yı Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosu'na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Asya Parlamenterler Asamblesi (APA) Genel Sekreteri Dr. Muhammed Reza Mecidi, APA'yı Avrupa Parlamentosu gibi bir Asya Parlamentosu'na dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Mecidi, APA'da bu yılki temanın Asya'da ekonomik refahı teşvik etmek olduğunu belirtti. Korumacılık politikalarının gündemde olduğu bugünlerde bölgesel ekonomik iş birliklerini geliştirme konusunda kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Mecidi, "G20 zirvesinin gerçekleştirildiği bu günlerde Asya ülkeleri, G20 üye ülkelerinin ekonomik bakımdan bir nevi lokomotif güçlerini oluşturmakta. Bu bağlamda, bizler küresel korumacılık politikalarıyla mücadelenin G20'de ele alınması gerektiğini düşünmekteyiz." diye konuştu. AA

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