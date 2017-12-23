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23 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

Ateş altında eğitim

23 Aralık 2017, Cumartesi
İşgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerm kentinde okuyan Filistinli öğrenciler, İsrail askerlerinin müdahaleleri nedeniyle kurşun sesleri altında eğitim mücadelesi veriyor.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria, ABD’nin Kudüs kararının ardından son günlerde sık sık gösterilere sahne olurken, protestoların yapıldığı bölgelerde bulunan okullarda okuyan Filistinli öğrenciler İsrail askerlerinin müdahaleleri nedeniyle kurşun sesleri ve göz yaşartıcı gazların dumanı altında ders görmeye çalışıyor. İsrail güçleri, Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde ABD’nin Kudüs kararını protesto etmek isteyen Filistinlilere müdahale ediyor. Göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerin kullanıldığı bu müdahaleler, eylemcilerin yaralanmasına hatta ölümüne neden olurken çevre okullarda okuyan öğrencilerin de eğitim hayatını ciddi ölçüde sekteye uğratıyor. İsrail askerlerinin müdahalelerinden nasibini alan eğitim kurumlarından biri de Tulkerm kentindeki Filistin Teknik Üniversitesi. Kurşun sesleri ve atılan gazların dumanı altında eğitim mücadelesi veren öğrenciler, zaman zaman derslere ara vermek zorunda kalıyor. Öğrenciler eğitim için geldiği kampüste İsrail askerlerinin attığı gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirebiliyor. 

İNSANİ AÇIDAN BİR FELAKET

Üniversitede bu nedenle eğitimin ciddi anlamda sekteye uğradığının altını çizen Filistin Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmed Ammar, “Dersler ve sınavlar duruyor. Kampüs boşaltılıyor. Bu, maddiyatı aşan çok daha büyük bir kayıp. Ayrıca askerler, kışla ile üniversite arasında bulunan Ziraat Fakültesi öğrencilerinin uygulamalı eğitim gördüğü tarım arazilerini ve ürünlerini de tahrip ediyor. Öğrencilerin laboratuvarlara ulaşımını engelliyor. Öğrenciler buradan uzaklaştırılıyorlar.” diye konuştu. İsrail’in Filistin’de cahil bir nesil istediğini söyleyen Ammar, “Biz tüm bunlara rağmen derslerimize, sınavlarımıza ve eğitimimize devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

SINIFLAR BİLE HEDEF

Sim Ebu Şems isimli üniversite öğrencisi de protestolara müdahale sırasında İsrail askerlerinin öğrencileri de hedef aldığını, kampüste mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanmaktan çekinmediğini ifade etti. Ebu Şems, “Öğrenciler ve üniversite görevlileri gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlatıyor. Alerjisi olan ya da nefes darlığı çekenler bu durumdan çok daha fazla etkileniyor. Bayılanlar oluyor. Üniversite binası ve sınıflar bile hedef alınıyor. İşgalciler hiçbir şeye saygı göstermiyor.” dedi. Eski Öğrenci Birliği Başkanı Fadi Berike ise üniversitenin konumu itibariyle müdahalelerden doğrudan etkilendiğini söyledi. Berike, “Üniversitenin bu eziyetlerin dışında kalması için çok çaba sarf ediyoruz. Ancak İsrail askerlerinin hiçbir kırmızı çizgisi bulunmuyor. Eğitim kurumunun saygınlığını ihlal etmekte hiçbir sakınca görmüyorlar.” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: filistin, israil zulmü
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