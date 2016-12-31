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31 ARALIK 2016 CUMARTESİ - YIL: 47

Ateşkes bozulmasın

31 Aralık 2016, Cumartesi
Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de sağlanan ateşkes, yürürlüğe girdi.

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde rejim ile muhalifler arasında varılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Bazı ihlâllerin yaşanmasına rağmen ateşkes sürüyor. Ülkenin çok büyük bir kesiminde çatışmaların durduğu bildiriliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise ateşkesin yürürlüğe girmesinden sonra iki saat içinde Hama vilayetinde çatışmalar çıktığını bildirdi. Gözlemevi, muhaliflerin Hama’da ateşkesi ihlal ettiklerini ve bir mevziyi ele geçirdiklerini duyurdu.

Reuters haber ajansına konuşan muhalif gruplardan Ceyş’ün Nasr’ın sözcüsü Muhammed Reşid ise hükümet güçlerinin ateşkesi ihlal ettiklerini, İdlib vilayetindeki iki köyde bazı bölgeleri top ateşine tuttuklarını söyledi. Ateşkes anlaşması; Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ve Nusra Cephesi’nin de dahil olduğu bazı gruplar ile Kürt Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) silahlı kanadı olan Halk Savunma Birliklerini (YPG) kapsamıyor.

Bütün muhalifler katılacak

Suriye’de Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde ateşkes mutabakatına taraf olan silahlı muhalif gruplar adına açıklama yapan Usame Ebu Zeyd, anlaşmanın Suriye’nin tüm genelini kapsadığı, hiçbir bölgeyi istisna etmediği ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içerdiğini belirtti. Ebu Zeyd, Ankara’da Anadolu Hotels Dowtown’da düzenlediği basın toplantısında, Suriye’deki krizin çözülmesi için, Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde saat 13.00’ten itibaren ateşkes anlaşmasının sağlandığını belirtti. Söz konusu anlaşmayı 13 grubun imzaladığını kaydeden Ebu Zeyd, “Ateşkes, Suriye’nin genelini kapsıyor. Hiçbir muhalif bölgeyi istisna etmiyor ve aynı zamanda sahada bulunan tüm askeri grupları içeriyor.” dedi. Ebu Zeyd, rejimin ve rejim yanlısı yabancı milis güçlerin ateşkese uyacağı konusunda Rus hükümetinin kendileriyle garantör olarak görüştüğünü söyledi.

Suriye Türkiye’ye güvenmiyor

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, ülkenin geneli için ilan edilen ateşkes konusunda garantör ülke Türkiye’ye güvenmediklerini söyledi. Sputnik’te yer alan habere göre devlet televizyonuna konuşan Muallim, “Ateşkes anlaşması konusunda Rusya’nın garantilerine inanıyoruz, çünkü bu ülke terörle mücadelede bizim müttefikimiz. Ama Türkiye’nin garantilerine güvenmiyoruz” dedi. Muallim, “Nusra Cephesi ve IŞİD’le aralarına mesafe koymak, bu gruplarla bağlantılı olmadıklarını duyurmak, anlaşmayı imzalayan grupların görevi” diye konuştu. Rusya’nın başkenti Moskova’da geçen hafta gerçekleşen üçlü zirvede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’de siyasi çözüm için ortaklaşa yürütülecek sürecin başlatıldığını açıklamıştı.

 

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