"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Ateşkes derhal uygulanmalı

08 Mart 2018, Perşembe 23:12
BM Güvenlik Konseyi, kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yürürlüğe girmeyen Suriye’de 30 gün insanÎ ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye’de 30 gün insanî ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı.  BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda’nın BM Daimî Temsilcisi Karel van Oosterom, Suriye’de “uygulanamayan” ateşkes kararının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Cenevre’den telekonferans yoluyla konseyi bilgilendirdiğini anlatan Oosterom, BMGK’nin Suriye’deki insanî durumdan son derece endişe duyduğunu ve 30 gün insanî ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısını yinelediğini söyledi.

‘Büyük hayal kırıklığı’

İsveç’in BM Daimî Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK’nin Suriye’de 30 gün insanî ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hâlâ yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmıştı. Rejimin Doğu Guta’da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildiren Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair “minimum işaret” gördüklerini kaydetmişti. Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbî malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbî tahliyelerin yapılması çağrısında bulunmuştu.

Saldırılar bitmiyor: 28 ölü

Doğu Guta’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, BMGK’nin ateşkes kararına rağmen Doğu Guta’yı vurmaya dün de devam etti. Başşehir Şam’da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Misraba Kefer Batna beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına  dün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenlendi. Rejim ve Rus savaş uçaklarının Hammuriye’ye akşam saatlerinde düzenlediği bombardımanında çoğu kadın ve çocuk 20 sivil can verdi. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta’nın farklı yerleşimlerine düzenlenen hava saldırılarında Sakba’da 4, Cisrin’de 3 ve Haresta’da 1 sivil öldü. Böylece sabah saatlerinden bu yana Rejim ve Rus güçlerinin saldırılarında ölen sivil sayısı 28’i buldu. 

 

AA

Etiketler: suriye, doğu guta, ateşkes
Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

    Trabzonspor'dan 'olağanüstü genel kurul' kararı

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır

    Allahu Ekber, Allahu Ekber

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım

    Temel haklar kötüye gidiyor

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı

    İslâm karşıtlığına hapis cezası

    Muhalefet sürpriz yapabilir

    FKÖ Genel Sekreteri Ureykat: İsrail Filistinli işçilere kölelik sistemi uyguluyor

    Seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi

    "Askerime Mektubum Var"

    Katar ve BAE'ye ABD'den 467 ''milyon dolarlık'' silah satışı

    Atilla Taş'ın yargılandığı davada karar

    42 darbe sanığı hakkında istenen ceza belli oldu

    '19,5 aydır süren OHAL rejimine vakit kaybetmeksizin son verilmeli'

    Dış cephe kaplaması 'kaçak' çıktı

    94 yıldır yeri bilinmiyordu...

    19 eski polisin yargılandığı davada karar

    Acı haber Bitlis'ten geldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    O manşet niye rahatsız etti?
    Mağdur Kürsüsü

    Bu imtihan sadece mazlûmların değil, hepimizin imtihanı
    Genel

    Demokrasi ve hukuk daha da yara alır
    Genel

    Temel haklar kötüye gidiyor
    Genel

    Doğru insanı bulmak için doğru olmak lazım
    İslam YAŞAR

    Allahu Ekber, Allahu Ekber
    Armağan Bahtiyar

    Oğlumla Konuşmalar (1)
    Genel

    İyi bir uyku için beş önemli ipucu
    Rifat OKYAY

    Kendisini akıllı zannedenler
    Genel

    'Türkiye-ABD teknik komitesi' ile ilgili ABD'den açıklama

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.