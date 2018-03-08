Ateşkes derhal uygulanmalı

BM Güvenlik Konseyi, kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçmesine rağmen yürürlüğe girmeyen Suriye’de 30 gün insanÎ ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Suriye’de 30 gün insanî ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısı yaptı. BMGK mart ayı Dönem Başkanı ve Hollanda’nın BM Daimî Temsilcisi Karel van Oosterom, Suriye’de “uygulanamayan” ateşkes kararının görüşüldüğü toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulundu. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura’nın Cenevre’den telekonferans yoluyla konseyi bilgilendirdiğini anlatan Oosterom, BMGK’nin Suriye’deki insanî durumdan son derece endişe duyduğunu ve 30 gün insanî ateşkes talep eden kararın derhal uygulanması çağrısını yinelediğini söyledi.

‘Büyük hayal kırıklığı’

İsveç’in BM Daimî Temsilcisi Olof Skoog ise BMGK’nin Suriye’de 30 gün insanî ateşkes talep eden kararının kabul edilmesinin üzerinden 11 gün geçtiğini ve ateşkes hâlâ yürürlüğe girmediği için büyük hayal kırıklığı yaşadıklarını anlatmıştı. Rejimin Doğu Guta’da rastgele hava saldırıları düzenlemeye devam ettiğini bildiren Skoog, Suriyeli yetkililerden, şimdiye kadar ateşkes kararını uygulayacaklarına dair “minimum işaret” gördüklerini kaydetmişti. Skoog, BMGK kararının eksiksiz ve derhal yürürlüğe girmesi, tıbbî malzemelerin girişine izin verilmesi ve tıbbî tahliyelerin yapılması çağrısında bulunmuştu.

Saldırılar bitmiyor: 28 ölü

Doğu Guta’daki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden edinilen bilgiye göre, rejim güçleri ve destekçisi Rusya, BMGK’nin ateşkes kararına rağmen Doğu Guta’yı vurmaya dün de devam etti. Başşehir Şam’da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta’nın Duma ve Haresta ilçeleriyle Sakba, Arbin, Hammuriye, Beyt Sava, Cisrin, Misraba Kefer Batna beldelerindeki sivil yerleşim alanlarına dün sabah saatlerinden itibaren hava saldırıları düzenlendi. Rejim ve Rus savaş uçaklarının Hammuriye’ye akşam saatlerinde düzenlediği bombardımanında çoğu kadın ve çocuk 20 sivil can verdi. Sabah saatlerinden itibaren Doğu Guta’nın farklı yerleşimlerine düzenlenen hava saldırılarında Sakba’da 4, Cisrin’de 3 ve Haresta’da 1 sivil öldü. Böylece sabah saatlerinden bu yana Rejim ve Rus güçlerinin saldırılarında ölen sivil sayısı 28’i buldu.