Atilla’nın avukatları ile savcılık uzlaşamadı

New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi’nde devam eden Rıza Sarraf dâvâsında 8 aydır tutuklu olarak yargılanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın avukatları ile savcılığın on ayrı konuda uzlaşamadıkları kaydedildi.

New York Güney Bölgesi Başsavcı Vekili Joon H Kim imzasıyla elektronik kayıtlara giren dilekçede, Atilla’nın avukatları ve savcılık arasında uzlaşılamayan on ayrı konuda görüş farklılıkları sıralandı. Önümüzdeki hafta başında jüri seçimi sonrasında başlaması öngörülen davanın asıldan görülmeye başlanacağı duruşmalar öncesi, savcılık ihtilâflı konuları mahkemenin çözmesini istedi. Amerikan federal ceza yasalarına göre oluşturulacak jüriye savunma ve savcılığın aralarında uzlaştığı dâvâyla ilgili ana hatlar, tanıklar ve genel konularla ilgili önemli başlıklar duruşmalar başlamadan seçilen jüri üyelerine hakim tarafından anlatıyor. Jürinin bu şekilde duruşmalarda tüm konular, çıkarılan tanıklarlar, alınan ifadeler, çapraz sorgular gibi temel kurallarla ilgili bilgi sahibi olması sağlanıyor. Atilla’nın avukatlarıyla savcılık arasında birçok konuda henüz dâvânın asıldan başlamasına çok az bir süre kala uzlaşamadıkları görülüyor.

Bilirkişi Özçelik’e itiraz geldi

Savcılıkla, Atilla’nın avukatları arasında özellikle duruşmalarda dinlenilecek tanıklar konusunda hiç bir uzlaşma sağlanamadığı görüldü. Atilla’nın savunma ekibi tarafından Türkiye’de hükümet ve Gülen ile arasında yaşanan ihtilaflar konusunda mahkemeye bilirkişi olarak sunduğu ABD’de görevli Türk öğretim görevlisi Öner Özçelik’e de savcılıktan itiraz geldi. Atilla ve New York Güney Bölgesi Savcılığı’nın uzlaşamadığı konuların arasında Rıza Sarraf tarafından İran’a gönderildiği iddia edilen ve ekonomik cihat başlatıldığını belirten mektup da yer alıyor. Savcılıkla savunma arasında bu mektubunda jüriye nasıl sunulacağı konusunda ihtilaf yaşanıyor. Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, Atilla’nın Amerikan yasalarına göre suç işlediğini kaydetti. Savcılık, bu durumun jüriye anlatılırken kendi ifadelerinin kullanılmasını talep etti.