Atina'dan Meriç için yeni askeri düzenleme

Yunanistan, 2 askerinin Türkiye'de tutuklanmasının ardından, Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçerek asker sayısını artırdı, denetimleri sıkılaştırdı.

BBC Türkçe'den Stelyo Berberakis'in haberine göre Yunanistan, 2 askerinin Türkiye'de tutuklanması karşısında, Meriç sınır bölgesinde yeni askeri düzenlemelere geçti. Yunan Savunma Bakanlığı'ndan sınır komutanlıklarına gönderilen yeni talimata göre, Meriç Nehri sınırı boyunca devriye gezen Yunan asker sayısı 2'den 7'ye çıkarıldı. Talimata göre, benzeri olaylara karşı gösterilecek tepkilerde yeni taktikler uygulanacak. Ama yeni taktikler konusunda herhangi bir ayrıntı öğrenilemedi. SAVAŞ GEMİLERİ DE ALINACAK Yunan Savunma Bakanlığı, ayrıca deniz kuvvetleri için 4 firkateyn daha satın alınmasına karar verdi. YUNAN SAVUNMA BAKANI: TÜRKİYE'DE REHİNLER Milliyetçi söylemleriyle tanınan Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Edirne'de tutuklu bulunan ve mahkeme önüne çıkmayı bekleyen iki Yunan askerinin Türkiye'de 'rehine' statüsünde bulunduğunu iddia etmesi, anamuhalefetteki sağcı Yeni Demokrasi (ND) kadar iktidardaki SYRİZA'nın milletvekilleri arasında da eleştiri konusu oldu.

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