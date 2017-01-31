Atlasglobal, Fransız havayolu firmasıyla uçuş anlaşması imzaladı

Atlasglobal ve Air France 30 Ocak 2017 tarihinde imzaladıkları anlaşma ile haftanın her günü olan Paris uçuşlarında sefer sayısını 3’e çıkardı.

Anlaşma kapsamında Atlasglobal yolcuları Paris aktarmalı olarak Biarritz, Bordeaux, Lyon, Marsilya, Montpellier, Nice, Toulouse, Cezayir (Algiers), Fas (Casablanca, Rabat) ve Tunus (Tunis)’a uçabilecek. Air France yolcuları ise İstanbul Atatürk Havalimanı aktarmalı olarak Adana, Antalya, Bodrum, İzmir, Kayseri, Konya, Trabzon, Gürcistan (Tiflis), İran (Tahran), Kuveyt (Kuwait City) ve Birleşik Arap Emirlikleri (Sharjah)’a uçuş gerçekleştirebilecek. Anlaşmaya ilişkin konuşan Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, “Avrupa’nın en büyük havayolu şirketlerinden biri olan Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşmamız Avrupa’da istikrarlı büyüme stratejimizin en önemli adımlarından biri. Air France ile yaptığımız ortak uçuş anlaşması ile haftanın her günü gerçekleştirdiğimiz Paris uçuşlarımızı günde 3 sefere çıkardık. Aynı zamanda uçuş noktalarımıza Paris uzantılı olarak 11 yeni hat ekledik. İş adamları artık istedikleri saatlerde iş seyahatlerini gerçekleştirebilecek, günü birlik Paris’e seyahat edebilecek. Air France ile ortak uçuş başlatmamız Atlasglobal’in uluslararası hizmet standartlarının global ölçekte büyük havayolları tarafından da kabul gördüğünün kanıtıdır. Air France ile işbirliğimizin hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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