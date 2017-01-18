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18 OCAK 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 47

Avrupa 10 yıl içinde Müslüman olacak

18 Ocak 2017, Çarşamba 15:08
İtalya'nın Pompei şehrinin Başpsikoposu Monsenyör Carlo Liberati, İtalya başta olmak üzere Avrupa'nın geri kalan tüm ülkelerinin 10 yıl içinde Müslüman olacağını söyledi.

Dışarıdan Avrupa'ya akın eden Müslüman mülteciler ve Avrupa'da yaşayan halk arasında hızla artan inançsızlık akımı sonucunda İslamiyet'in Avrupa'da en yaygın din haline geleceğini öngören İtalyan Başpiskopos, La Fede Quotidiana isimli Katolik dergisine açıklamalarda bulundu. 

İSLAMİYET YÜKSELİYOR

Liberati şunları söyledi:

Aptallığımızdan sebep 10 yıl içinde hepimiz Müslüman olacağız. İtalya ve Avrupa bugün pagan ve ateist bir şekilde yaşıyor. Tanrı'ya karşı kanunlar geliştirirken paganların inancına uygun hareket etmeye başlıyoruz. Tüm bu ahlâki ve dinî çöküş İslamiyet'e yarıyor. Çok zayıf bir Hıristiyanlık inancımız var. Bugünlerde kilise doğru dürüst çalışmıyor, düzenlediğimiz seminerler ise bomboş.

Papazların sorumlu olduğu dinî bölgeler hala ayakta, ancak gerçek bir Hıristiyan hayatına dönüş yapmamız gerekiyor. Tüm bunlar İslamiyet'in yolunu açıyor. Ayrıca Müslümanların çocukları var, ama bizim yok. Tam bir düşüş yaşıyoruz.

SORUN SADECE MÜSLÜMAN MÜLTECİLER DEĞİL

Avrupa genelinde yaşanan problemin yalnızca Müslüman mültecilerden kaynaklanmadığını öne süren Başpiskopos, Doğu Avrupalıların son dönemde ülkeye akın etmeleri sonucu İtalyanların hayat kalitesinin düştüğünü de iddia ederek şunları söyledi: Dışardan gelenlere hiç gecikmeden yardımcı oluyoruz, ancak bu esnada çöpten yemek yiyen yaşlı ve fakir İtalyanları unutuyoruz. Öncelikle genç ve işsiz İtalyanlara yardım eli uzatacak politikalar geliştirmemiz lazım.

"Ben bir protestocuyum. Eğer bir rahip olmasaydım meydanlarda bu durumu protesto ediyor olurdum." diyen Başpiskopos, "Verdiğimiz yemeklere teşekkür etmektense çöpe atan, saatlerini akıllı telefonlarını kurcalayarak geçiren ve hatta protesto düzenleyen mültecileri barındırmanın maksadı nedir?" diye de sordu ve mültecilere para yardımı yapan Katolik Kilisesi'ni de eleştirdi.

Haber: Mücahit Çakır / mcakir@yeniasya.com.tr

Haber Merkezi

Etiketler: mücahit çakır
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