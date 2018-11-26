“Avrupa Bilal’ini arıyor”

IGMG Gençlik TeşkilÂtı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş, “Avrupa BilÂl’ini arıyor” ezan okuma yarışması sonrası, “Ezan bütün Müslümanların ortak sembolüdür. Diller üstü bir temsil yönü vardır” dedi.

Almanya’nın Recklinghausen şehrinde, “Avrupa Bilâl’ini arıyor” ezan okuma yarışması düzenlendi. Eyüp Sultan Camii’nde, İslâm Toplumu Millî Görüş (IGMG) Gençlik Teşkilâtı İrşad Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmada birinciliği 13-17 yaş grubunda Hamburg bölgesinden Bünyamin Bozkurt, 18-25 yaş grubunda Ruhr-A bölgesinden Ahmet Faruk Berber kazandı. Yarışmada, 13-17 yaş grubunda ikinci Ahmet Enes Efe, üçüncü Muhammed Özcan oldu. 18-25 yaş grubunda ise ikinciliği Ali Mahmood, üçüncülüğü Muhammed Çınar elde etti. EZAN İSLÂM’IN ŞİARIDIR IGMG Gençlik Teşkilâtı İrşad Başkanı İrfan Bakşiş, yarışma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa’da yetişen Müslüman gençlerin dinlerinden uzak kalmamaları için bu tür yarışmalar düzenlediklerini söyledi. Ezan-ı Muhammedi’nin (asm) İslâm dininin “şiarı” olduğunu ifade eden Bakşiş, “Ezan bütün Müslümanların ortak sembolüdür. Diller üstü bir temsil yönü vardır. Hangi İslâm ülkesine giderseniz gidin ezan okunduğunda onun ortak dilini her yerde anlarsınız.” dedi. AA

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