"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Avrupa Birliği: ABD'nin İran yaptırımlarını onaylamıyoruz

05 Kasım 2018, Pazartesi 15:26
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulama kararını onaylamadığını söyledi.

Pierre Moscovici, Franceinfo radyosuna ABD'nin, 2015 nükleer anlaşması kapsamında kaldırılan tüm İran yaptırımlarını yeniden uygulama kararı hakkında açıklamada bulundu.

Moscovici, "Avrupa Birliği, ABD'nin İran'a tekrar yaptırım uygulamasını onaylamıyor." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Mayıs'ta nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurmuş ve İran'ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum, kömür gibi metallerle ticaret yapmasını, yolcu uçağı ya da parçalarını ithal etmesini engelleyen yaptırım paketini 7 Ağustos'ta resmen hayata geçirmişti.

ABD'nin İran'a yönelik ikinci yaptırım paketi, 180 günlük sürenin dolmasının ardından bugün devreye girdi. Bugünden itibaren İran Ulusal Petrol Şirketi, İran Petrol Ticaret Şirketi ve Ulusal Tanker Şirketi'ne uluslararası kısıtlamalar getirilirken, ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı İran'dan petrol ve ürünlerinin satışına yaptırımlar uygulanacak. 

AA

Etiketler: ab, abd, iran, yaptırım
Okunma Sayısı: 173
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlar 2018'de ilk defa yüzde 50'nin altını gördü

    Yılmaz: ABD Ortadoğu'ya İsrail'in gözüyle bakıyor

    Avrupa Birliği: ABD'nin İran yaptırımlarını onaylamıyoruz
    📷

    Tefekkürlük fotoğraflar Yalova'dan

    Galatasaray'ın Alman takımları ile 30. randevusu

    ''ABD'ye öğreteceğiz''

    İsrail'den Trump'a bir teşekkür daha

    Ulaştırma Bakanı Turhan'dan adil kullanım kotası müjdesi

    Pazar atıklarını kullanıyor: 8 milyon solucanla aylık 10 ton gübre üretiyor

    Tac Mahal'de tepki çeken namaz yasağı

    Fuat Oktay: Topraklarımızda işlenen cinayetin emrini kim vermiştir?

    ABD'nin İran yaptırımları başladı

    "Babamızın cesedi bize verilmeden, ailemiz yas tutamaz ve bu konuyu kapatamaz''

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı

    Enflasyon yüzde 25,24'e yükseldi

    Kupayı gözyaşları içinde kaldırdılar

    Galatasaray Schalke 04'e konuk olacak

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon

    UNICEF'ten Yemen'de insani kriz uyarısı: Her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor!

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Dolar daha düşer mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan neden zalim ve cahil oluyor?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bir Gündüzalp daha göçtü
    Ali FERŞADOĞLU

    Harf inkılâbının sebebi ne idi?
    Genel

    Hollanda'da tehlikeli provokasyon
    Risale-i Nur'dan

    İki dünya saadetinin temel taşı
    Yeni Asya'dan Size

    Temsilciler toplantısının ardından
    Genel

    Dünya herkesin... Avrupa'da vicdanın sesi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.