Avrupa Birliği: Endişeliyiz

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun yaptığı ve AB’nin Türkiye’deki gazetecilerin davalarını çok yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın tutuklanması ve terörle mücadele yasasının keyfi uygulanmasının ciddi endişe oluşturduğu yer aldı.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’ndan da Gülen yapılanmasına medya desteği verdikleri gerekçesiyle aralarında şarkıcı Atilla Taş ve gazeteci Murat Aksoy’un da bulunduğu 20’yi aşkın kişiye hapis cezası verilmesiyle ilgili açıklama geldi. AB sözcüsünün açıklamasında, “Türkiye’nin aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara ve uygulamalara saygı duyması gerektiğini tekrar tekrar vurguladık. Buna elbette özellikle basın alanında ifade özgürlüğü dahildir” denildi.

AB’nin Türkiye’deki durumu ve gazetecilerin davalarını çok yakından takip ettiği belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın tutuklanması ve terörle mücadele yasasının keyfi uygulanmasının ciddi endişe oluşturduğu yer aldı. AB, bu nedenle en yüksek kademede konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini açıkladı.

Türk hukuk sistemi için bir kara leke

Merkezi New York’ta bulunan, Gazetecileri Koruma Komitesi’nden de yapılan açıklamada Türk hükümetine karşı suç işledikleri gerekçesiyle 20’yi aşkın gazeteci hakkında hapis cezası verilmesi kararı kınandı. Komite gazetecilerin haklarındaki suçlamaların düşürülerek serbest bırakılmalarını talep etti.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Komitenin Avrupa ve Orta Asya Program Koordinatörü Nina Ognianova yaptığı açıklamada, “İstanbul’da yargılanan 22 gazeteci hakkında devlete karşı suç işledikleri iddiasıyla verilen cezalar Türk hukuk sistemi için bir kara lekedir. Türk yetkililer gazetecilikle terörizmi eşdeğer görmeye son vermek zorundalar ve sırf mesleklerini yaptıkları için hapise atılan çok sayıdaki gazeteciyi serbest bırakmalılar” dedi. Komite açıklamasında ceza alan gazetecilerin listesini ve bağlı bulundukları kurumları da yayınladı.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin haklarında hapis cezası verilmesini kınadığı gazeteciler şunlar:

Atilla Taş, (Meydan, Köşe Yazarı), Murat Aksoy (Yeni Hayat, Köşe Yazarı), Ali Akkuş (Zaman, Editör), Ahmet Memiş (Haberdar ve Rotahaber, Editör), Yetkin Yıldız (Aktif Haber, Editör), Seyid Kılıç (TRT Haber Radyo, Teknisyen), Ünal Tanık (Rotahaber, Editör), Muhammed Sait Kuloğlu (subuhaber, İmtiyaz Sahibi), Cuma Ulus (Millet, Editör), Mustafa Erkan Acar (Özgür Düşünce, Editör), Mutlu Çölgeçen (Millet, Editör), Ufuk Şanlı (Millet, Muhabir), Abdullah Kılıç (Meydan, Köşe Yazarı), Bayram Kaya (Yeni Hayat, Muhabir), Bünyamin Köseli (Aksiyon, Muhabir), Cihan Acar (Bugün, Muhabir), Yakup Çetin (Yeni Hayat, Muhabir), Cemal Azmi Kalyoncu (Aksiyon, Muhabir), Halil İbrahim Balta (Yarına Bakış, Muhabir), Habib Güler (Zaman, Muhabir), Hanım Büşra Erdal (Zaman, Muhabir), Hüseyin Aydın (Cihan Haber Ajansı, Muhabir)