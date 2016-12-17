Avrupa Birliği'nden Kayseri'deki hain saldırı hakkında açıklama

Avrupa Birliği resmi Twitter hesabından Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısına yönelik açıklama yaptı.

Avrupa Birliği'nin açıklaması şöyle: "Kayseri'de bu sabah gerçekleştirilen terörist saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bizler Türkiye nin yanında yeralıyoruz. Bu alçakça terör saldırısında vefat edenler için en derin üzüntülerimizi ve başsağlığı dileklerimizi paylaşıyoruz." AB Temsilciler Konseyi'nden başsağlığı Avrupa Birliği Temsilciler Konseyi bu sabah Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Yaşanan saldırıyı kınayan konsey, vefat eden vatandaşlar için üzüntülerini bildirirken, Türkiye Cumhuriyetine başsağlığı diledi. DHA

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