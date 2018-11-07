Avrupa Birliği'nden Türkiye ile ilgili önemli açıklama

AB Komisyonu Sözcüsü Schinas, "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönünde." dedi.

Avrupa Birliği (AB), Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesini desteklediğini açıkladı. AB Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, günlük basın toplantısında sorulan "AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn Türkiye ile müzakerelerin sonlandırılması gerektiğini ifade etti. Bu AB Komisyonunun resmi tutumunu yansıtıyor mu?" soruyu cevapladı. AB Komisyonunun resmi tutumunun "sadece ve sadece" Başkan Jean-Claude Juncker tarafından dile getirilebileceğinin altını çizen Schinas, "AB Komisyonunun resmi tutumu Türkiye ile katılım müzakerelerinin sürdürülmesi yönündedir." dedi. Bulgaristan'ın Varna kentinde 26 Mart'ta düzenlenen AB-Türkiye Zirvesi'nde, Başkan Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın Türkiye'de reform süreci ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemine vurgu yaptığını anımsatan Schinas, bunun Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutmak ve üyelik müzakerelerini sürdürmek için gerekli olduğunu kaydetti. Hahn müzakerelerin sonlandırılmasını istedi AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, Alman Die Welt gazetesine verdiği röportajda, Türkiye ve AB'nin "yeni yollar" keşfetmesi gerektiğini belirterek, Türkiye ile katılım müzakerelerinin sonlandırılması gerektiğini savunmuştu. Türkiye'nin AB üyeliğinin "yakın gelecekte" gerçekleşemeyeceğine işaret eden Hahn, müzakerelerin "gerçekçi bir stratejik ortaklık kurulmasını" engellediğini ifade etmişti. AA

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