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13 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Avrupa Birliği ülkelerine önemli çağrı

13 Haziran 2018, Çarşamba 22:50
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Ureykat'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ureykat, AB'nin Orta Doğu Barış Süreci Temsilcisi Fernando Gentilini ile Ramallah'ta bir araya geldi.

Gentilini ile görüşmesi sırasında açıklamalarda bulunan Ureykat, AB ülkelerine 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini tanımaları çağrısında bulundu.

Ureykat, İsrail'e ait tüm Yahudi yerleşim birimlerine de kapsamlı ve tam boykot uygulanmasını istedi.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, Filistinli mültecilere hizmet sunmaya devam edebilmesi için Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşuna (UNRWA), destek sağlamanın zorunlu olduğunu belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanlığının verilerine göre, 193 ülkeden 135'i Filistin devletini tanıyor.

Son 3 yılda aralarında Yunanistan meclisinin de yer aldığı 10'dan fazla Avrupa ülkesinin parlamentosu hükümetlerinden, Filistin devletini tanımasını istedi ancak, hükümetler zaman belirtmeden bu adımı uygun bir dönemde atacaklarını açıkladı.

ABD'den yardımlara kısıtlama

İsrail ablukasında zor şartlarda yaşayan Gazze halkı için UNRWA'nın yardımları büyük önem taşıyor. Ancak ABD yönetiminin bu yılın başında aldığı karar UNRWA'yı da büyük sıkıntıya soktu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün "tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını bildirdi.

UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

Filistinli mülteciler, İsrail işgali nedeniyle uzun yıllar önce zorla çıkarıldıkları topraklarına geri dönemiyor.

AA

Etiketler: fkö, filitin kurtuluş örgütü, avrupa birliği
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