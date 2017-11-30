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30 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Avrupa’da Müslüman nüfus yükseliyor

30 Kasım 2017, Perşembe 19:00
Pew Araştırma Merkezi, Müslümanların Alman nüfusuna oranının 2050 yılında yüzde 20’ye ulaşabileceği tahmininde bulundu.

Avrupa’da Müslümanların genel nüfusa oranı, göçmen kökenli yerleşik Müslüman nüfustaki doğumların yanı sıra yeni göç ve sığınmacı akımlarının da etkisiyle yükselmeye devam ediyor. DW’de yer alan habere göre, Washington merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin Perşembe günü açıkladığı araştırma sonuçlarına göre Almanya’ya göçün “orta hızda” devam etmesi halinde günümüzde yaklaşık yüzde 6 olan Müslümanların nüfusa oranı neredeyse ikiye katlanarak 2050 yılında yüzde 11’e yükselecek. Araştırmacılar “orta hız” olarak Almanya’ya sığınmacı göçünün tamamen durması ile öğrenci, işçi göçü ve aile birleşimi gibi “normal” göçün geçmiş yıllardaki hızıyla devam etmesi varsayımını baz alıyor. Almanya’ya her tür göçün durması durumunda bile Müslümanların nüfusa oranının 2050 yılında yüzde 9’a yükseleceği tahmin ediliyor. Göçün, sığınmacı akınının yaşandığı 2014-2016 yılları arasındaki seviyede devam etmesi durumunda ise Müslümanların Almanya nüfusuna oranının 2050 yılında yüzde 20’ye yükselmesi bekleniyor.

Genç ve doğurgan nüfus

Araştırmacılar, göç dışında Müslüman nüfusun artışına yol açacak iki ana sebebi yaş ortalaması ve doğum oranları olarak açıklıyor. Araştırmaya göre Almanya’daki Müslümanların yaş ortalaması 31 iken Müslüman olmayanların ortalama yaşı 47. Avrupa’da Müslümanlar arasında doğum oranı da Müslüman olmayanlara göre yüksek. Güneydoğu Asya kökenli çok sayıda Müslüman’ın yaşadığı İngiltere’de Müslüman kadın başına çocuk sayısı 2.9 olarak tahmin ediliyor. İngiltere’de Müslüman olmayan kadınlarda ise bu sayı 1.8. Almanya’da ise Müslüman ve Müslüman olmayan kadınların doğum oranları arasındaki fark Avrupa geneline göre daha düşük. Enstitü’nün tahminlerine göre Almanya’daki Müslüman kadınlar arasında doğum ortalaması 2015-2020 yılları arasında 1.9 çocuk iken Müslüman olmayan kadınlarda bu sayı 1.4 olarak gerçekleşecek.

İslâm’dan çıkanlar ve İslâm’a geçenler

Pew Enstitüsü’nün AB ülkeleri, Norveç ve İsviçre’deki verileri değerlendirdiği araştırmasında din değiştirme yoluyla gerçekleşen değişikliklerin Avrupa genelinde nüfus oranlarını etkileyecek önemde olmadığına da dikkat çekiliyor. 2010 yılı ortasından 2016 yılı ortasına kadar İslâm dininden çıkanların sayısının İslâm dinine geçenlerden 60 bin kişi daha fazla olduğu kaydediliyor Araştırmaya göre sömürge geçmişi dolayısıyla Fransa, 5 milyon 700 bin kişiyle Avrupa’da en fazla Müslüman’ın yaşadığı ülke. Fransa’da Müslümanların genel nüfusa oranı şu an yüzde 8.8 iken bu oranın İsveç’te yüzde 8.1 ve İngiltere’de yüzde 6.3 olduğu tahmin ediliyor. 2015 yılında doruk noktasına ulaşan sığınmacı krizinde sığınmacıları kabul etmeye yanaşmayan ve sığınmacılara karşı sert politikalarıyla tepki toplayan Polonya’da Müslümanların genel nüfusa oranının yüzde 0.1’in altında kalması dikkat çekti.

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Avusturya Cumhurbaşkanı: Bütün kadınlar başörtüsü taksın

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, artan İslamofobiyle mücadele için kadınlara başörtüsü takması çağrısında bulundu.

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-cumhurbaskani-butun-kadinlar-basortusu-taksin_430676

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749

"Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlıktan başka bir şey görmedim"

Batı dünyasındaki İslam'a karşı ön yargılarla mücadele ettiğini söyleyen İsveçli maratoncu Kristina Palten, "Müslümanlardan dostluk, kardeşlik, insanlık ve misafirperverlikten başka bir şey görmedim." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/muslumanlardan-dostluk-kardeslik-insanliktan-baska-bir-sey-gormedim_428484

Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

İsveçli Bakan Anna Johansson'dan takdir toplayan örnek yaklaşım...

İsveç Altyapı Bakanı Anna Johansson, başkent Stockholm'deki kamyonlu terör saldırısıyla ilgili, "Bu saldırı bahane edilerek başka insanlar, gruplar suçlanamaz." dedi.

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/isvecli-bakan-anna-johansson-dan-takdir-toplayan-ornek-yaklasim_429167

Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya!

Okumak için tıklayınız:

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708

Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor

http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940

Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı

http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418

Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor?

http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708

İngiltere'de yaklaşık 3 milyon Müslüman'ın yaşadığı ve bunun ülke nüfusunun yüzde 5'ini oluşturduğu belirtiliyor.

Etiketler: avrupa, islamiyet, müslümanlar, islamofobi
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