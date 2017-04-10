Avrupa'da sandıklar kapandı

Anayasa Değişikliği Halk Oylaması için yurt dışında Avrupa'daki temsilciliklerde oy kullanma işlemi sona erdi.

Seçmenler 9 Nisan Pazar günü yerel saatle 21.00'e kadar oylarını kullandı. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, 31 gümrük kapısında Türkiye'de de oylamanın yapılacağı 16 Nisan Pazar günü saat 17.00'ye kadar oylarını kullanmaya devam edecek.

Oylar 4 kilitli odada saklanıyor

Yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme işleminin bitmesinin ardından oylar sayılarak, Saklama Komisyonu'na teslim edildi. Torbalardaki oylar, Başkonsolosluk temsilcisi, AKP, CHP, MHP ve HDP'li temsilcilerin eşliğinde kapısında 4 kilit bulunan odaya getirildi. AKP, CHP ve MHP temsilcileri ile Başkonsolosluk temsilcisi kendilerinde bulunan anahtarlarla kilitleri tek tek açtılar. Torbalardaki oyları içeri koyan temsilciler daha sonra kapıyı birlikte kilitlediler. Yurt dışında kullanılan oylar, 11 Nisan Salı günü özel uçaklarla Türkiye'ye gönderilecek. Yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 27 Mart Pazartesi günü başlamıştı.

Yurt dışında 4. kez

Yurt dışındaki Türk seçmenler böylece, dış temsilciliklerde kurulan sandıklarda 4. kez oylarını kullanmış oldu. Yurt dışındaki Türkler daha önce, 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimlerinde oy kullanmışlardı.