Avrupa da yaz saati uygulamasını kaldırıyor

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker, yaz ve kış saatlerinin değiştirilmesi uygulamasına son vermek için hazırlık yapıldığını açıkladı.

Alman ZDF televizyonuna konuşan Juncker, “AB vatandaşlarının yüzde 80’ninden fazlası, bu uygulamanın kaldırılmasını ve yaz saatlerinin bütün yıl boyunca değiştirilmemesini istiyor” dedi.

Juncker, konuyla ilgili olarak AB Komisyonu temsilcileriyle görüşme yapacağını söyledi.

Söz konusu değişiklik için AB’de ulusal hükümetlerin ve Avrupa Parlamentosu’nun da onayı gerekiyor.

AB mevzuatına göre, üye 28 ülke mart ayının son pazar günü, saatleri ileri alıp yaz saatine dönerken, ekim ayının son pazar günü saatleri geri alıp kış saati uygulamasına geçiyor.

AB’nin en kuzeyindeki ülke olan Finlandiya, bu uygulamaya son verilmesinde özellikle ısrarlı.

Juncker’den ABD’ye uyarı

Bu arada Juncker yine aynı röportajda, ABD’nin AB üretimi otomobillere vergi getirmesi halinde buna aynı şekilde karşılık verecekleri uyarısında bulundu.

Juncker, haziran ayında ABD ve AB arasında varılan uzlaşmanın sürmesini umut ettiğini belirtti ve Washington yönetiminin bu ateşkesi bozması halinde Brüksel’in de aynı şekilde karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Bloomberg'e dün yaptığı açıklamada AB ile yapılan otomobil ticaretinde vergilerin kaldırılmasına karşı olduğunu yinelemişti.