Avrupa'daki dönerciler diken üstünde

AP bugün düzenleyeceği oylamada, dönerde fosfat kullanımı yasaklayabilir. Oylama, Avrupa'da yaklaşık 100 bin kişinin çalıştığı 16,5 milyar dolar büyüklüğündeki döner sektöründe büyük endişeye yol açtı.

Avrupa Parlamentosu (AP), bugün dönerde fosfat kullanımının yasaklanmasıyla ilgili tasarıyı oylayacak. Döner tartışması, Avrupa'daki binlerce dönerci arasında büyük endişeye yol açmış durumda.

AB yasalarına göre et ürünlerinde fosfat kullanımı yasak, ancak dönerle ilgili böyle bir düzenleme yok.

Fosfat, donmuş döner etinde sıklıkla kullanılıyor, ancak fosfat kullanımının yasaklanması dönerin yapım ve pişirme şeklinin değişmesine yol açabilir.

Avrupa Komisyonu, fosfatla ilgili hazırladığı tasarıda fosfatın donmuş et ürünlerinde kullanılmasının teknik olarak gerekli olduğunu ve denetlenmesi gerektiğini belirtmişti. Ancak AP'nin sağlık komitesi bu öneriyi 22'ye karşı 32 oyla reddetmişti. Fosfatın kalp sağlığını tehdit ettiğini ve yasaklanması gerektiğini savunan AP'deki Sosyalistler ve Yeşiller tarafından hazırlanan tasarı ise, bugün oylanacak.

Döner üreticileri üzerindeki denetimler artırılabilir

Tasarının kabul edilmesi halinde Avrupa çapındaki döner üreticileri üzerindeki denetimler artırılacak

Öte yandan tartışma Avrupa basınında da heyecana yol açtı. Alman Bild gazetesi, "Bu dönerin sonu olabilir!" başlıklı haberinde, AP'deki tasarının kabul edilmesinin on binerce kişinin çalıştığı ve milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip döner sektörünü olumsuz etkileyebileceği yorumunda bulundu.

Alman Döner Üreticileri Birliği'nden Kenan Koyuncu'nun açıklamasına göre, Avrupa'da 16,5 milyar dolar büyüklüğündeki döner sektöründe yaklaşık 100 bin kişi çalışıyor.