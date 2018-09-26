Avrupa'dan Afrika'ya 44 milyar Euro'luk temiz enerji yatırımı

Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Sefcovic, Avrupa'nın temiz enerji projeleri için Afrika'ya 44 milyar avro yatırım yapacağını söyledi.

Avrupa Komisyonu Enerji Birliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, Avrupa'nın temiz enerji projeleri için Afrika'ya 44 milyar avro yatırım yapacağını söyledi.

New York'ta düzenlenen "2018 Bloomberg Küresel İş Forumu" ve "Tek Gezegen Zirvesi" kapsamında bir konuşma yapan Sefcovic, "Avrupa olarak, dünyanın bazı bölgelerinin iklim değişikliğine karşı daha güçsüz olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Avrupa, Afrika'daki projeler için 44 milyar avroluk dış yatırım planı oluşturdu." dedi.

Projeler sayesinde yatırım ihtiyacı olan bölgelerin ve şehirlerin temiz enerji kaynaklarına geçebilmeleri için finansmana erişiminin kolaylaşacağını vurgulayan Sefcovic, "Bu yatırımlar, sahra altı Afrika'da sürdürülebilir şehirlerin geliştirilmesi için evlere temiz enerji ve güneş enerjisi getirmek için kullanılacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Avrupa'nın, temiz enerji geliştirme amacıyla farklı bölgelerdeki programlar için 700 milyar avroluk bir bütçesi olduğu bilgisini paylaşan Sefcovic, 2021-2027 arasındaki 7 yıllık bütçe için iklim değişikliğiyle ilgili projelere 300 milyar avro yatırmaya hazır olduğunu bildirdi.

Sefcovic, söz konusu bütçenin içinde 100 milyar avroluk miktarın temiz enerji araştırma ve inovasyona ayrıldığını ve bunun 35 milyar avroluk bölümünün ise temiz ulaşım ve enerji verimliliği alanlarında araştırma için kullanılacağını söyledi.