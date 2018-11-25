İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasının üzücü bulduğunu belirten Juncker, "Bu, Avrupa entegrasyonu için bir zafer anı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Brexit Zirvesi, birlik üyesi 27 ülke liderinin Brexit ayrılık anlaşması ile İngiltere'yle gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyecek siyasi deklarasyonu onaylamalarının ardından sona erdi.

AB liderleri Brexit anlaşmasını onayladı

Zirve sonrasında AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ortak basın toplantısı düzenledi.

AB üyesi 27 ülkenin ortak tutum belirlemesinin kolay olmadığına işaret eden AB Komisyonu Başkanı Juncker, buna rağmen AB ülkelerinin birlik halinde hareket etmeyi başardıklarına dikkati çekti.

Juncker, "Bu sağlanabilecek tek ve en iyi anlaşmaydı. Anlaşmayı onaylayacak olan İngiliz parlamentosu bu durumu göz önünde bulundurmalı." dedi.

Juncker, geçmişte İspanya'nın Cebelitarık konusunda bazı çekinceleri olduğunu hatırlatarak, bu konuda uzlaşı sağlandığını ifade etti.

Juncker, AB ve İngiltere arasında yoğun çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, "İngiltere, AB için diğer üçüncü ülkeler gibi bir ülke olmayacak." şeklinde konuştu.

"Önümüzde hala zorlu bir onaylama süreci var"

AB Konseyi Başkanı Tusk ise 27 ülkenin İngiltere ve Kuzey İrlanda'nın birlikten ayrılmasına ilişkin anlaşmayı ve gelecekte inşa edilecek ilişkileri belirleyen siyasi deklarasyonu onayladığını kaydetti.

İngiltere'yle gelecekte yakın ortaklık yürütme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Tusk, "Önümüzde hala zorlu bir onaylama ve müzakere süreci var." dedi.

"Anlaşma onaylanmalı"

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Barnier de "İngiltere'yle bugün adil ve dengeli bir anlaşma sağladık. Mevcut şartlar altında sağlanabilecek en iyi anlaşma buydu." ifadesini kullandı.

Çalışmaların yapıcı bir ortamda gerçekleştiğini anımsatan Barnier, "Şimdi anlaşma onaylanmalı. Herkes sorumluluğunu üstlenmeli." diye konuştu.

Merkel: Büyük Britanya halkının kararına saygılıyız

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise düzenlediği basın toplantısında, konsey toplantısının tarihi bir toplantı ve bugünün de tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Siyasi deklarasyonun hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Merkel, ''Bu çok belirsiz duygulara neden olan tarihi bir gün. İngiltere'nin 45 yıl sonra AB'den ayrılması trajik ancak Büyük Britanya halkının da kararına saygılıyız.'' diye konuştu.

Kuzey İrlanda ile İrlanda arasındaki sınır kontrolü meselesinde gerekli garantilerin olduğuna işaret eden Merkel, İngiltere'nin AB'den ayrılacak olmasına rağmen Avrupa ülkesi olarak kalmaya devam edeceğine dikkati çekti.

Almanya Şansölyesi, İngiltere'nin ayrılmasının üzücü ancak bir anlaşmaya varılmasının da hafifletici olduğunu kaydetti.

Merkel, İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasına onay vermemesi durumunda neler olabileceğine ilişkin soru üzerine "spekülatif sorulara cevap vermediğini" söyledi.