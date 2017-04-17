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17 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan 'referandum' açıklaması

17 Nisan 2017, Pazartesi 16:04
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na göre (AGİT) Türkiye'de düzenlenen referandum, "uluslararası standartların gerisinde" kaldı.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) düzenlediği basın toplantısında konuşan Heyet Başkanı Tana de Zulueta, "standart dışı sahada oynandığı"nı söylediği referandumda, "evet" ve "hayır" taraflarının "eşit olmayan koşullarda" yarıştığını vurguladı.

Basın açıklamasında konuşan Avrupa Parlamenterler Meclisi Temsilciler Kurulu Başkanı Cezar Florin Preda, “Referandum günü, bazı belirli bölgeler haricinde, büyük bir olay yaşanmadı, ancak sivil toplum örgütlerinin sandık gözlemciliği görevinde bulunamamaları üzüntü verici. Referandumun Avrupa Konseyi standartlarında olmadığını söyleyebiliriz. Referandumun yasal çerçevesi gerçek bir demokratik süreç oluşturma konusunda yetersiz kaldı” dedi.

Sınırlı Referandum Gözlem Heyet Başkanı Tana de Zulueta, olağanüstü halin getirdiği çeşitli kısıtlamaların, referandum ortamında olması gereken temel özgürlükleri kısıtladığını söyledi. "Evet" kampanyasının medyada "hayır"a göre çok daha fazla yer aldığına dikkat çeken Zulueta, “Medya yasakları, gazetecilerin tutuklanmaları ve çeşitli basın kuruluşlarının kapatılması, seçmenlerin farklı bakış açılarına erişimini azalttı” dedi.

Preda, “Olağanüstü hal asla yasaların gücünü azaltmak için kullanılmamalı” diye uyardı.

Yapılan açıklamada, referandumun yasal çerçevesinin medyada tarafsız yayıncılık ve kitle iletişim araçlarına eşit erişim sağlama konusunda yetersiz kaldığı ve iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı'na, rakiplerine göre, çok daha fazla zaman ayırıldığı ifade edildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Sivil Toplum Örgütlerinin (STK) kampanyalarına izin vermemesi ve STK gözlemcilerine sınırlama getirdiğini, ancak "evet" kampanyası için rahat bir ortam oluşturduğu ve yönetimsel kaynaklar kullanılarak adaletsiz bir ortam yaratıldığı raporda yer aldı.

AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta : Seçim Kurulu'nun çalışmaları şeffaf değildi 

Türkiye'de bulunan uluslararası referandum gözlemcileri basın toplantısı düzenledi. AGİT/DKİHB Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti Başkanı Tana de Zulueta, "Seçim Kurulu'nun çalışmaları şeffaf değildi, sınırlı gözlemci vardı ve Yüksek Seçim Kurulu'nun bu anlamda çok az genelgesi yayımlandı. Seçim Kurulları'nda siyasi partilerin temsili yeterli değildi." dedi.

DHA

Etiketler: agit, referandum
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  • Ali Tam

    17.04.2017 16:23:14

    Bir de AB ve AVRUPA standartlarinda olsaydi yani secim öncesi esit sartlarda herkes argümanlarini anlatabilseydi, gerekli gözlemciler ve hür sartlarda olsaydi simdi bambaska bir SONUC olurdu. Ama bu ülke kuruldugu kurulali bu sartlar asla olmadi ki? Bundan sonra da olmamasi icin AB üyeligi askiya alacak. Türkiye izole edilecek ve yeni bir Irak, Suriye olusturmak icin Türkiye bölünmeye calisilacaktir.

  • Toygar

    17.04.2017 16:14:53

    "..Referandumun Avrupa Konseyi standartlarında olmadığını söyleyebiliriz." Yok canım. O da nerden çıktı şimdi! Eeyyy Avrupa :(

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