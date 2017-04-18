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18 NİSAN 2017 SALI - YIL: 48

Avrupa Komisyonu'ndan flaş Türkiye açıklaması: Kırmızı çizgilerin en kırmızısı...

18 Nisan 2017, Salı 17:05
Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki anayasa değişikliği referandumuyla ilgili şaibe iddialarının soruşturulması gerektiğini belirtti ve idam cezasını geri getirmenin, Türkiye'nin AB üyeliği sürecini kesin olarak bitireceğini açıkladı.

Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye çağrıda bulunarak referandum sürecindeki hukuk ihlallerine dair iddiaların araştırılmasını isterken, referandum sonuçları için Erdoğan'a tebrikte bulunmadı. Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz pusula ve zarfları son anda kabul ettiği suçlamasıyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu Sözcüsü Margaritis Schinas, insan hakları kurulunun gözlem sonucunu açıklayarak, "İddia edilen usulsüzlüklerin açık bir şekilde soruşturulması için yetkilileri göreve davet ediyoruz," dedi.

"İdam, kırmızı çizgilerin en kırmızısı"

Komisyon ayrıca, idam cezasını geri getirmenin Ankara'nın AB üyeliği adaylığını kesin olarak sonlandıracağını açıklandı. Sözcü Schinas, idam cezası için "Sadece bir kırmızı çizgi değil, kırmızı çizgilerin en kırmızısı," diye konuştu.

28 Nisan'da Malta'da buluşan AB ülkeleri dışişleri bakanları, bundan sonra atılacak adımları tartışacak.

DHA

Etiketler: ab komisyonu, referandum, idam
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