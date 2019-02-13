Avrupa Konseyi: 130 gazeteciden 110’u Türkiye’de hapiste

Avrupa Konseyi, Avrupa genelinde gazetecilerin durumunun alarm verici boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu.

Konsey’in Salı günü yayınladığı raporda, gazetecilere ve medyaya yönelik cinayet, saldırı, gözdağı, itibarsızlaştırma gibi baskı yöntemlerinin rutin hale geldiğine dikkat çekilerek “Avrupa’da basın özgürlüğünün Soğuk Savaş yıllarından bu yana hiç bu kadar tehdit altında olmadığı” tespiti yapıldı. DW’nin haberine göre raporada Avrupa Konseyi üyesi 47 ülkenin 32’sinde geçen yıl gazetecilere yönelik toplam 140 saldırı vakası bildirildi. 2018 yılı sonu itibarıyla 110’u Türkiye’de olmak üzere 130 gazetecinin cezaevinde bulunduğuna dikkat çekilen raporda “Türkiye’nin gazeteciler için dünya çapındaki en büyük hapishane olduğu” değerlendirmesine yer verildi. Avrupa Konseyi raporunda, aralarında Türkiye, Rusya, çeşitli Balkan ülkeleri ve Azerbaycan’ın da bulunduğu birçok ülkede gazetecilere yönelik saldırılar konusunda bir “cezasızlık ikliminin” sürdüğü belirtilerek yetersiz soruşturmalar nedeniyle 90’lı yıllardan bu yana 17 gazeteci cinayetinin aydınlatılamadığı vurgulandı.

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