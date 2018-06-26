Avrupa Konseyi Arakan için adalet arayışında

Avrupa Rohingya Konseyi Başkanı Dr. Kyaw, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Arakanlı Müslümanların Bangladeş'e tehcir iddiası ile ilgili yazılı açıklama yapmak için Myanmar hükümetine bir ay süre vermesinin "doğru bir karar" olduğunu söyledi.

UCM'nin aldığı inisiyatifi takdir ettiklerini belirten Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw, şunları kaydetti:

"Myanmar hükümetinin Arakanlı Müslümanlara karşı işlediği insanlık suçlarından sorumlu tutulması için UCM'nin aldığı karar doğru bir karardır. Arakanlı Müslümanlara yönelik adaletin sağlanması için UCM'nin rol üstlenmesi çok önemlidir. Aksi takdirde uluslararası suçlar için UCM'nin uluslararası hukuk sistemindeki rolü bir anlam ifade etmez. UCM ve uluslararası toplumun artık uluslararası hukuk sistemine bağlılığını göstermelerinin zamanı geldi."

Myanmar hükümetinin UCM'nin talebini kabul etmeyeceğini düşünen Kyaw, "Çünkü bunu yaptıkları zaman Arakanlı Müslümanlara işledikleri uluslararası suçlarla yüz yüze gelmiş olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

UCM, 700 bin Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e tehcir edilmesi iddiası ile ilgili Myanmar hükümetine 27 Temmuz'a kadar yazılı açıklama yapması için süre vermişti.

UCM savcısı, Myanmar'ın UCM'ye üye olmamasına rağmen tehcir iddiası ile ilgili soruşturma başlatılabilmesi için mahkemeye üye Bangladeş üzerinden imkanlara bakılması talebinde bulunmuştu.