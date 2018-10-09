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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Avrupa Konseyi'nden İsrail'e Filistinli 'çocuk tutuklular' çağrısı

09 Ekim 2018, Salı 22:39
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, İsrail'e, Filistinli çocuk tutuklulara uygulanan kötü muameleye son verme ve adli sistemini uluslararası normlara uygun hale getirme çağrısı yaptı.

Strazburg'da devam eden AKPM Sonbahar Dönemi Genel Kurulu'nda, İsviçreli parlamenter Liliane Maury Pasquier'nin kaleme aldığı rapor ve konuyla ilgili karar tasarısı görüşüldü.

Genel Kurul'da 11'e karşı 47 üyenin kabul ve 4 çekimser oyla onaylanan kararda AKPM, İsrail Hükümeti'ne, UNICEF, Kızıl Haç ve sivil toplum ve ilgili aktörlerle çalışarak, İsrail adli sisteminde Filistinli çocuk tutukluların haklarını korumak ve uğradıkları kötü muameleye son vermek için yasalarını değiştirme çağrısında bulundu.

AKPM, bu çerçevede İsrail Hükümeti'ne, çocuk haklarıyla ilgili Avrupa Konseyi normlarına uyma, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne riayet etme çağrısı yaparak, İsrail yönetiminin Filistinli çocukları gece vakti evlerine baskın düzenleyerek tutuklamaktan, gece vakti sorgulamaktan, gözlerini bandaj ile kapama uygulamasından, kelepçe takma ve üst arama işlemlerini sonlandırması istendi.

Tutuklanan Filistinli çocuklara yönelik tüm sorgu aşamalarının görüntülü olarak kayıt altına alınması ve kendi dillerinde bilgi verilmesi gibi tavsiyelere de yer verilen kararda ayrıca, adli sorumluluk yaşının 14'e çıkarılması ve hiç bir çocuğun sebebi ne olursa olsun adli tutukluluk veya tecride maruz bırakılmaması çağrısında bulunuldu.

Konuya ilişkin söz alan İngiliz parlamenter Angela Smith, 2012-2017 yılları arasında tutuklanan Filistinli çocuk sayısında yüzde 73 artış söz konusu olduğunu söyleyerek, "Bu durum UNICEF raporlarına da yansıdı. İsrail yasalarını değiştirmelidir." dedi.

"İsrail, çocukları askeri mahkemelere çıkaran dünyadaki tek ülkedir"

AKPM Türk Heyeti üyesi ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş de 17 yıl önce İsrail askerleri tarafından babasının yanında öldürülen 9 yaşındaki Muhammed ed-Durra'nın elinde taş dahi olmadığını fakat kurşunların hedefi olduğunu hatırlattı.

Türkeş, "İsrail'i 1967 sınırlarına uymaya ve işgal ettiği topraklardan çekilmeye davet ediyorum. İşgal altındaki Batı Şeria'da uluslararası hukuka aykırı bir şekilde dayatılan yerleşim birimi inşa projesini kınıyorum. Bu uygulamalar, barış sürecine tamir edilemez zararlar vermektedir." ifadelerini kullandı.

AKPM Türk Heyeti üyesi ve CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç ise İsrail'de geçerli askeri yasaları hatırlatarak, "İsrail bugün, temel haklara aykırı olarak çocukları askeri mahkemelere çıkaran dünyadaki tek ülkedir." diye konuştu.

Koç, ABD'nin de 38 milyar dolar mali destek vererek İsrail'in bu faaliyetlerini desteklediğini ve buna son vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Çok sayıda uluslararası kurum ve STK'nın raporlarıyla İsrail'deki çocuk tutukluların durumunun gündeme geldiğini kaydeden AKPM Türk Heyeti üyesi ve AKP Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik de Ahed Temimi'nin İsrail cezaevinde 8 ay geçirdiği örneğini hatırlatarak, Temimi'nin "Ben özgürlüğüme kavuştum ama cezaevlerinde hala çok sayıda çocuk var." sözlerini aktardı.

Karar tasarısı hakkında verilen 9 değişiklik önerisi de oylamalarda reddedildi.

AA

Etiketler: Filistin, çocuk, İsrail, zulüm
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