Avrupa Konseyi'nden Türkiye'ye 'Cumartesi Anneleri' tepkisi

Avrupa Konseyi, her cumartesi Galatasaray Meydanı’nda buluşan “Cumartesi Anneleri'nin 700. haftaya giren eylemine polisin biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulunmasına tepki gösterdi.

Avrupa Konseyi Sözcüsü Daniel Holtgen konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumartesi Anneleri”ne yönelik müdahaleyi yakından izlediklerini söyledi. Holtgen, “Toplanma özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesiyle birlikte demokrasinin temel direklerinden birisidir. Bütün Avrupa Konseyi üyeleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre bu hakların korunmasına saygı göstermekle sorumludur.” ifadesini kullandı. Avrupa Konseyi dışında, Af Örgütü de “Cumartesi Anneleri”ne yönelik müdahaleye tepki göstermişti. Af Örgütü: Toplanma hakkı güvence altına alınsın Af Örgütü, İçişleri Bakanlığı’na yaptığı çağrıda, barışçıl protestoların hukuka aykırı herhangi bir sınırlandırma olmaksızın gerçekleştirilebilmesi ve protestoya katılanların ifade özgürlüğü ile barışçıl toplanma haklarını kullanabilmesinin güvence altına alınmasını istemişti. Adalet Bakanlığı’na yapılan çağrıda, polis memurlarının barışçıl protestoya katılan kişilere yönelik gerekli olmayan aşırı güç kullanımına başvurduğu ve bu kişilere kötü muamele uyguladığına ilişkin iddialara yönelik tarafsız, bağımsız ve etkin bir soruşturmayı derhal başlatması ve sorumluluk taşıdığı tespit edilen herkesi adil yargılamalarla adalet önüne çıkarması istenmişti. Geçen cumartesi oturma eyleminin gerçekleştiği eylemde 47 kişi gözaltına alınmıştı. Euronews Türkçe

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