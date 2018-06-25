Avrupa medyası 24 Haziran seçimlerini böyle gördü

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi'nin resmi olmayan sonuçları, Avrupa basınında geniş yer buldu.

Türkiye'deki oy kullanma işlemlerini ve sonuçların ilanını yakından izleyen Avrupa basınından, seçim öncesi muhalefete destek veren ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşilmesi çağrısı yapan medya kuruluşları, bu tutumlarını sonuçlardan sonra da devam ettirdi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC seçim sonuçlarını internet sitesinin birinci sayfasında sık aralıklarla güncelleyerek, “Erdoğan İnce’nin önünde gidiyor.” başlığını kullandı.

BBC, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonuçlara ilişkin açıklamasının ardından haberini manşete çekerken, “Erdoğan resmi olmayan sonuçlar ile zaferini ilan etti.” başlığını kullandı. Haber kuruluşu, muhalefetin henüz bütün oyların sayılmadığı yönündeki iddialarına da yer verdi.

Seçimleri, AA ve TRT World'ün haberlerine dayanarak anlık takip eden The Guardian gazetesi de resmi olmayan sonuçların açıklanmasının ardından “Erdoğan zafer ilan etti ama muhalefet henüz kabullenmedi.” başlığını kullandı.

Sky News televizyonunun internet ise "kazandı" ifadesini tırnak içine alarak “Erdoğan Türkiye’deki başkanlık seçimlerini kazandı.” başlığını attı. Haberde, seçimlerin Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine taşıyacağı kaydedildi.

Avusturya

Seçim sonuçları Avusturya’nın önde gelen medya kuruluşlarında geniş yer buldu. Birçok gazete ve televizyon kanalı, sandıklardan çıkan sonuçları düzenli bir şekilde güncelleyerek takipçileriyle paylaştı.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden, aşırı sağa yakınlığı ile bilinen Kronen, seçim sonuçlarını “Erdoğan yüzde 53 ile seçimleri tekrar kazandı.” başlığı ile okuyucularına duyurdu.

Haberde Erdoğan’ın ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yaklaşık yüzde 30 ile ikinci olduğu belirtilirken, bu sonuçların ışığında seçimlerin ikinci tura kalma olasılığının ortadan kalktığına vurgu yapıldı. Cumhur İttifakı'nın Mecliste çoğunluğu elde ettiğine dikkati çekilen haberde, Erdoğan’ın "elinde bulundurduğu gücü daha da artıracağı" savunuldu.

Der Standard gazetesi de Türk seçmenlerin yüzde 87 katılım ile sandıklara yoğun ilgi gösterdiğine işaret ederek, Erdoğan ve AK Parti'nin seçimi önde götürdüğünü kaydetti. Muhalefetin seçimlere ilişkin iddialarına da yer veren gazete, HDP’nin seçim barajı olan yüzde 10’nu aşarak Meclise girdiğine dikkati çekti.

Liberal sağ görüşlü Kurier gazetesi ise seçimin sonucunu “Erdoğan ilk tebrikleri almaya başladı.” başlığıyla duyurdu. Haberde, resmi olmayan sonuçlara göre Erdoğan’ın seçimi önde götürdüğü belirtilerek, Avusturya’da oy kullanan Türk seçmenlerin yüzde 71’inin de önceki seçimde Cumhurbaşkanını desteklediği hatırlatıldı.

Almanya

Alman medyasında seçim sonuçlarından duyulan memnuniyetsizliğin öne çıkartıldı. Bild gazetesi seçimle ilgili haberinde “Erdoğan önde götürüyor. Ancak parlamentoda çoğunluk konusunda yalpalıyor. Muhalefet manipülasyon iddiasında bulunuyor.” ifadelerini kullanırken, Der Spiegel dergisinin internet sitesinde “Erdoğan galibiyetini ilan etti. Muhalefet rakamlardan şüpheli.” başlığı tercih edildi.

Zeit ve Frankfurter Allgeimene Zeitung “Erdoğan kendi zaferini ilan etti”, Tagesteitung ise “Erdoğan önde, manipülasyon iddiaları” başlıklarını attı.

Focus da seçim haberinde “Tüm oylar sayılmadı ama Erdoğan kendini muzaffer olarak ilan etti.” ifadelerini kullandı.

Fransa

Fransa’nın önde gelen gazetelerinden Le Monde, “Türkiye’de seçimler: Erdoğan kısmi sonuçlara göre başta, muhalefet itiraz ediyor.” başlığıyla verdiği haberde, “Kızgın bir muhalefetle karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 yıl aralıksız süren iktidardan sonra yeniden seçildi.” diye yazdı.

Haberde, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleriyle yeni hükümet sistemine geçileceği hatırlatıldı.

“Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçiminde zafer elde ettiğini iddia ediyor.” başlığını atan Le Figaro gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı konuşmada söylediği "Seçimlerin gayriresmi sonuçları belli oldu. Buna göre milletimiz şahsımıza cumhurbaşkanlığı vazifesini ve yürütme görevini tevdi etti.” ifadelerini aktardı.

Kamu yayıncısı France Info, seçimlere ilişkin yayımladığı haberde, “Türkiye: Recep Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda zafer elde ettiğini iddia ediyor, muhalefet rakamlara itiraz ediyor.” başlığını kullanırken, CHP’nin seçimde Erdoğan’ın yüzde 50’den düşük oy aldığı iddialarına yer verdi.

İsveç

İsveç basını, seçimlerin ilk sonuçlarını manşetlerine taşıdı.

İsveç devlet televizyonu SVT ilk haberlerini ''Erdoğan kazanma yolunda." anonsu ile duyurdu. Daha sonra sandıkların yüzde 70'inin açıldığını belirten SVT "Erdoğan'ın oyların yüzde 55'ini, Muharrem İnce'nin de yüzde 29'unu aldığını" ifade etti.

İsveç'in en büyük gazetesi Aftonbladet ''Erdoğan kazanmak üzere.'' başlığı ile duyurduğu haberde, oyların yarısının sayıldığını, Erdoğan'ın yüzde 55 oyla önde gittiğini ve en yakın rakibi Muharrem İnce'nin ise yüzde 28'de kaldığını belirtti.

Macaristan

Macaristan’ın en çok izlenen televizyonu Hir TV seçim haberini ''Erdoğan yönetmeye başlayabilir.'' başlığı ile verirken, an itibarıyla oyların yüzde 90'ının sayıldığını ve ikinci tura gerek kalmadan Erdoğan'ın ilk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alarak cumhurbaşkanlığını ilan ettiğini duyurdu. Haberde, muhalefet partilerinin itirazlarına da yer verildi.

Macar Haber Ajansı (MTI) da ''Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaferini açıkladı.'' başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın zaferini ilk turda ilan ettiğini duyurdu. MTI, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan 'ın, seçimlerin ikinci tura kaldığı şeklindeki iddialarına da yer verdi.

Magyar İdök gazetesi ise ''Hükümet partisi Mecliste çoğunluğu kaybetti.'' başlığıyla verdiği haberde, AK Parti'nin ancak müttefiki MHP ile Mecliste 347 sandalyeye sahip olmasının beklendiğini bildirdi.

İspanya

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden el Pais, "2002’den beri kesintisiz olarak ülkeyi yönetttiğini" vurguladığı Erdoğan'ın yeniden seçilmeyi başarmasını öne çıkardı. Gazete, Erdoğan’ın seçimi yaklaşık yüzde 53 ile kazandığını duyurdu.

Muhalefetin sonuçlara itirazlarına yer veren gazete, seçim sonuçlarının büyük oranda belli olmasının ardından Ankara’da AK Parti Genel Merkezi'nin önünde kutlamaların başladığını bildirdi.

El Mundo gazetesi de muhalefetin seçim sonuçlarını tanıma konusundaki isteksizliğine karşın Türkiye’nin kararını verdiğini ve Erdoğan’ın oyların yaklaşık yüzde 53’ünü alarak cumhurbaşkanı seçildiğini yazdı. AK Parti’nin MHP’ye ile oluşturduğu ittifakın da Mecliste çoğunluğu elde ettiğine dikkati çeken gazete, bunun tarihteki en yüksek oranlardan biri olduğuna işaret etti. Gazete Erdoğan’ın yaptığı ilk açıklamada kullandığı "Demokrasi dersi verdik." ifadesini de okuyucularına aktardı.

Yunanistan

Proto Thema gazetesi, “Erdoğan’ın zaferi: İlk turda başkan seçiliyor, meclisi de alıyor.” başlığını kullanırken, Eleftheros Typos gazetesi, “Türkiye’deki sandıklar, ilk turda Erdoğan’ın zaferini gösteriyor” başlığını seçti. Eleftheros Typos, Erdoğan’ın kolay bir galibiyet kazandığı yorumunda bulundu.

Kathimerini gazetesi ise seçimlerde Erdoğan’ın önde gittiğini duyururken, HDP’nin de yüzde 10’luk barajı aşarak Meclise girmeye hak kazandığını vurguladı.

İsviçre

İsviçre'nin ulusal yayın yapan tek ve en büyük gazetesi Blick, internet sayfasından Türkiye'deki seçimleri "Erdoğan kazandığını ilan etti." başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde, Türkiye'nin 24 Haziran seçimleriyle köklü bir sistem değişikliğine gittiğinin altı çizildi.

Bulgaristan

Bulgaristan Ulusal Televizyonu (BNT) Türkiye’deki seçim sonuçlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ikinci bir 5 yıllık başkanlık dönemine doğru "yolladığını", parlamento seçiminin sonuçlarının ise "Erdoğan’a parlamentoda güçlü bir oy çoğunluğu sağlayan, konforlu yeni bir başkanlık dönemi sağlayacağını" bildirdi.

Cumhurbaşkanı adaylarının sandık başındaki açıklamalarına da yer veren BNT, Erdoğan’ın, Türkiye’nin demokratik bir devrim gerçekleştirdiğini ifade ettiğini aktardı.

Türkiye’deki seçimin Bulgaristan’da önde gelen haberlerin arasında yer aldığını belirten BNT, izleyicilerin katıldığı haftalık oylamasında seçimin “haftanın en önemli haberi olarak” ortaya çıktığını açıkladı.

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) ve ülkenin en büyük özel televizyon kanalı BTV ise Türkiye’deki seçim sonuçları ile ilgili olarak Türkiye’de yaşayan Bulgaristan göçmenlerinin beklentilerine geniş yer verdi.

Hollanda

“Erdoğan, Türkiye'deki seçimlerde hem kazandı, hem kaybetti.” başlığını atan Algemeen Dagblad gazetesi, Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçimini çok rahat kazandığını fakat milletvekili seçiminde çoğunluğu kaybedebileceğini yazdı.

Gazete yüzde 87'lik rekor bir katılım gerçekleşen seçim esnasında ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı bilgisine yer verdi.

“Türkiye'de heyecanlı bir seçim akşamı: Sayılarda anlaşmazlık var,” başlığını atan kamu yayın kuruluşu NOS da AA ile kimi "gözlemcilerin" aktardığı sonuçların farklı olduğunu savundu.

RTL Nieuws yayın kuruluşu ise, “Erdoğan birinci turda tekrar seçildi görünüyor.” başlığı ile beklendiği gibi Erdoğan için her şeyin iyi gittiğini ve birinci turda yeniden seçilmesinin kesin gözüktüğünü aktardı.

De Telegraaf gazetesi “Türk muhalefeti seçmenleri protestoya çağırıyor.” başlığı ile "en büyük muhalefet partisi olan CHP'nin halkı YSK binasının önüne çağırdığına" işaret etti.

Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ

Bosna Hersek'in en çok okunan gazetelerinden Dnevni Avaz haberinde Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic'in Erdoğan'ı tebrik mesajına yer verdi.

Bosna Hersek'in bir diğer önemli gazetesi Oslobodjenje de "Erdoğan zaferini ilan etti." başlığını kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasına geniş yer verdi.

Sırbistan'ın resmi haber ajansı TANJUG'un internet sitesinde yer alan haberde, "Erdoğan ilk turda galibiyetini açıkladı." ifadesine yer verilirken, haber sitesi Blic de "Oy işlemi sona erdi. 56 milyon Türk yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçti." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın en çok okunan gazetelerinden Jutarnji, "Türkiye'de gergin gece" başlığını kullandı. Oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığına işaret eden gazete, "Erdoğan zaferini ilan etti: 'Herkese demokrasi dersi verdik', muhalefet karşı çıkıyor: 'Henüz her şey bitmedi'. Yeni Sultan'a tebrik mesajları yağıyor. Tebrik için Orban, Vucic, İzetbegovic yarıştı." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan'ın önemli haber portallarından Dnevnik de oyların yüzde 90'ından fazlasının sayıldığını belirterek, Erdoğan'ın konuşmasına ayrıntılı yer verdi.

Karadağ'ın resmi haber sitesi RTCG, Türkiye'deki seçimleri yakından takip ederek, "Erdoğan'ın partisi seçimleri önde tamamladı." ifadelerini kullandı.

Belçika

Belçika'nın önde gelen gazetelerinden Le Soir, "Erdoğan iddiayı kazandı." başlığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim başarısını duyururken, Türkiye'nin "hiper başkanlık" sistemiyle yönetileceğini iddia etti. Haberde, "Seçimlerin erkene alınmasına rağmen sonuçlar tam da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayal ettiği gibi oldu." ifadesine yer verildi.

Flamanca yayın yapan De Standaard gazetesi de "Erdoğan galibiyet ilan etti, muhalefet manipülasyon var diyor" başlığını manşete taşıdı.

Danimarka

Danimarka’nın köklü ve sol görüşlü gazetesi Politiken, "Sadece bir tur sonunda Erdoğan, hem cumhurbaşkanlığı hem de parlamento seçimlerinden zaferle ayrıldığını bildirdi" ifadelerini kullanırken, ülkenin kamu yayım kuruluşu DR, "Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden zaferle ayrıldığını duyurdu. Muhalefet Erdoğan’ın zaferini tanımıyor." diye yazdı.

Jyllands Posten gazetesi de seçim haberini "Erdoğan, daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı makamı için yapılan seçimleri kazandığını duyurdu. Daha güçlü bir cumhurbaşkanlığı makamı seçimlerini kazanmak için Erdoğan’a bir tur yeterli oldu." yorumunu yaptı.

***

Tıklayınız:

Seçim bitti tartışma bitmedi

Avrupa medyası 24 Haziran seçimlerini böyle gördü

Karamollaoğlu'ndan '24 Haziran' değerlendirmesi

Demokrasiye gölge düşürdüler

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimi sonuçları (AA)