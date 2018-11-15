Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye’nin yakın gelecekte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olacağına inandığını belirterek, Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Viktor Orban, başkent Budapeşte’de bulunan, Polat Holding Yönetim Kurulu ve Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat’ın girişimleriyle yenilenen Gül Baba Türbesi’ni ziyaret etti. Adnan Polat ve beraberindeki Türk basın mensuplarıyla bir araya gelen Orban, açıklamalarda bulundu. Orhan, “Birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği konusunda karşıt görüş belirtmesini anlayabiliyorum. Karşı olmak yeterli değil. Başka bir vizyon ortaya koymamız gerekiyor. Nasıl iş birliği yapıp nasıl beraber yaşayacağımızı da ortaya koymamız lâzım. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında güvenlik ve ekonomi açısından stratejik iş birliğinin olması gerekiyor. Avrupa’nın da Türkiye’ye ihtiyacı var. Sağlam temellere dayalı bir iş birliği anlaşması lazım. Eğer Avrupa sadece eleştirip çözümü de ortaya koyamıyorsa nasıl Avrupa olacak?” ifadelerini kullandı. AA

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