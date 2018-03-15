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15 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Avrupa Parlamentosu’nda Türkiye'ye 'Afrin'den çekil' çağrısı için oylama yapılacak

15 Mart 2018, Perşembe 16:18
Avrupa Parlamentosu, Türkiye'ye Afrin'deki askerlerini çekme çağrısını içeren bir tasarıyı bugün oylayacak.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) siyasi gruplar tarafından hazırlanan ortak karar tasarısında, Türkiye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunun sona erdirilmesi çağrısının yer aldığı bildirildi.

Deutsche Welle’nin haberine göre, taslak metinde Ankara’dan Afrin operasyonunu durdurması ve “Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak tanımlanmış grupların yenilmesine yoğunlaşması” isteniyor.

Afrin’deki “tırmanışın” endişe verici olarak tanımlandığı karar tasarısında, Türk güçleri ile Esad veya Rus güçleri arasında olası çarpışma ve ABD ile artan gerilim “kaygı verici” olduğu belirtiliyor.

Rusya ve İran’ın Esad rejimine verdiği destek nedeniyle eleştirildiği taslak kararda, Suriye’de işlenen savaş ve insanlığa karşı suçların sorumlularının yargılanması için AB’nin bu yönde bir “hesap verme stratejisi” oluşturması isteniyor.

Karar taslağı AP’nin bugün Strasbourg’da düzenlenecek genel kurul oturumları sırasında oylamaya sunulacak.

‘BM SÜRECİNE YOĞUNLAŞILSIN’

Oylama öncesi genel kurulda yapılan oturumda söz alan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Afrin ve Doğu Guta’da “askeri faaliyetlerin dramatik biçimde yeniden tırmanışa geçtiğini” söyledi.

Suriye’de ateşkes için Rusya, İran ve Türkiye dışişleri bakanlarına mektup gönderdiğini belirten Mogherini, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Cenevre sürecine yoğunlaşılması ve bu sürecin desteklenmesi çağrısında bulundu.

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